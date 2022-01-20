Новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат 1 января 2023 года

Москва, 20 января. Культовый роман знаменитого писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» получит новую отечественную экранизацию в картине «Воланд». Создатели фильма планируют представить его в начале следующего года.

Дату выхода картины озвучили в пресс-службе компании «Марс Медиа», которая отвечает за создание ленты совместно с популярным американским прокатчиком Universal Pictures International. Фильм появится в широком прокате 1 января 2023 года.

«Компании Universal Pictures International Россия и "Марс Медиа" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого UPI выступит дистрибьютором проектов, производимых продюсерской компанией. Первыми совместными релизами станут фильмы "Воланд" и "Мира"», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Главных героев в предстоящей картине воплотили российские знаменитости Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Исполнительница роли Маргариты несколько дней назад впервые поделилась кадрами со съемочной площадки «Воланда». Актриса призналась, что обожает наряды, в которые ее одевают костюмеры.