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Новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат 1 января 2023 года

  /   Обновлено: 20 января 2022 19:44
Общество
Новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат 1 января 2023 года
facebook.com  /  Марс Медиа

Москва, 20 января. Культовый роман знаменитого писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» получит новую отечественную экранизацию в картине «Воланд». Создатели фильма планируют представить его в начале следующего года.

Дату выхода картины озвучили в пресс-службе компании «Марс Медиа», которая отвечает за создание ленты совместно с популярным американским прокатчиком Universal Pictures International. Фильм появится в широком прокате 1 января 2023 года.

«Компании Universal Pictures International Россия и "Марс Медиа" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого UPI выступит дистрибьютором проектов, производимых продюсерской компанией. Первыми совместными релизами станут фильмы "Воланд" и "Мира"», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Главных героев в предстоящей картине воплотили российские знаменитости Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Исполнительница роли Маргариты несколько дней назад впервые поделилась кадрами со съемочной площадки «Воланда». Актриса призналась, что обожает наряды, в которые ее одевают костюмеры.

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Все новости / Общество / Новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат 1 января 2023 года
премьера мастер и маргарита воланд
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