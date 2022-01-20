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Народная милиция ДНР зафиксировала военную технику ВСУ в населенных пунктах Донбасса

Армия
Народная милиция ДНР зафиксировала военную технику ВСУ в населенных пунктах Донбасса
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Донецк, 20 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают размещать военную технику на территории и вблизи населенных пунктов республик Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По словам представителя оборонного ведомства ДНР, бойцы ВСУ в очередной раз нарушили Минские соглашения, разместив возле жилых домов в Николаевке две БМП-1. Помимо этого, в частном секторе Новогнатовки зафиксировано нахождение одного бронетранспортера МТ-ЛБ-С. Еще одна бронемашина БМП-1 была замечена в жилом районе Старогнатовки.

Ранее депутат Народного совета ДНР Ирина Попова назвала поставки оружия НАТО Украине повышением ставок в эскалации конфликта в Донбассе.

Также сообщалось, что командование ВСУ продолжает открыто стягивать бронетехнику в Донбасс не обращая внимание на наблюдателей ОБСЕ, передает «Царьград».

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днр всу донбасс народная милиция
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