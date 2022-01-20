Народная милиция ДНР зафиксировала военную технику ВСУ в населенных пунктах Донбасса

Донецк, 20 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают размещать военную технику на территории и вблизи населенных пунктов республик Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По словам представителя оборонного ведомства ДНР, бойцы ВСУ в очередной раз нарушили Минские соглашения, разместив возле жилых домов в Николаевке две БМП-1. Помимо этого, в частном секторе Новогнатовки зафиксировано нахождение одного бронетранспортера МТ-ЛБ-С. Еще одна бронемашина БМП-1 была замечена в жилом районе Старогнатовки.

Ранее депутат Народного совета ДНР Ирина Попова назвала поставки оружия НАТО Украине повышением ставок в эскалации конфликта в Донбассе.

Также сообщалось, что командование ВСУ продолжает открыто стягивать бронетехнику в Донбасс не обращая внимание на наблюдателей ОБСЕ, передает «Царьград».