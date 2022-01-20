Пытки в правоохранительных системах современного мира обсудили в Медиагруппе «Патриот»

Российский Фонд борьбы с репрессиями и Медиагруппа «Патриот» провели совместную международную конференцию на тему пыток в правоохранительных системах по всему миру, обсудили саму проблему и способы ее решения.

Эксперты сходятся во мнении, что в мире существует достаточно документов, которые регламентируют процесс содержания заключенных и подозреваемых, а пытки и истязания людей попросту недопустимы. Однако сотрудники органов правопорядка во многих странах продолжают применять антигуманные практики и уходят от ответственности. Так происходит по всему миру, не где-то в отдельных «островках беззакония», а практически везде. Об этом в своем докладе рассказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

«К сожалению, данная проблема существует во всем мире, но Россия, как показывают последние события, с ней борется успешно. Мы хотим показать это нашим зарубежным коллегам, что с этим можно бороться, нужно бороться, и в этой борьбе можно достигать результата, успеха и главное — восстанавливать права людей, за которые, мы, собственно, и боремся», — подчеркнула она.

Российские и международные эксперты на конференции представили доклады о нарушении прав человека в Америке, Европе и Африке. Эксперты подробно остановились на фактах пыток, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными, заключенными и временно пребывающими в вынужденной изоляции. На себе все особенности содержания в ливийской тюрьме ощутил российский социолог. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был задержан по надуманным обвинениям и провел за решеткой 18 месяцев.

«Мне удалось, к сожалению, на собственном опыте испытать, что происходит в Африке в тюрьмах. Я понимаю чудесно, что я находился в тюрьме в той стране, где есть экономическая составляющая для того, чтобы люди содержались в более-менее приемлемых условиях. А есть страны с очень низким уровнем жизни, проживание в такой стране — само по себе пытка, а в местах заключения — совсем кошмарно», — отметил он.

На конференцию в формате видеосвязи были приглашены именитые эксперты: активисты, руководители СМИ, правозащитники. Российские, американские, финские. Были представлены результаты многолетних исследований. Эксперты рассказали о личном опыте, а также о причинах и последствиях пыток. Были предложены и пути решения. Все доклады обсуждались в формате открытой дискуссии. Особняком в вопросе содержания заключенных стоит Норвегия, там самый маленький уровень рецидива — всего 24%, в то время как в России и Америке этот показатель доходит до 50%. Но даже в, казалось бы, благополучной Норвегии не все так просто.

«В Норвегии проблема с карцерами. И там бывают случаи, у меня коллеги посещали в том числе норвежские учреждения, и там людям зачастую создают такие условия, что человек оказывается в карцере. У него нет ни стола, ни кровати, и ему миску из-под двери подают. Это точно неправильный метод попытки перевоспитания», — заявил правозащитник Иван Мельников.

Южная Америка. Еще один материк, где защита прав заключенных и осужденных «хромает». Многочисленными фактами нарушений лично занимается российский правозащитник Артемий Семеновский. Одно из важных направлений работы — возвращение на родину российских граждан из Бразилии.

«Если сравнивать с периодом диктатуры — там явный прогресс. Не используются пытки в таком виде, в котором мы привыкли их представлять — то есть прямое физическое насилие. Оно используется, но, как правило, это резиновые пули, перцовые баллончики. Прямого избиения, пыточных инструментов, как это было в 60-е и 70-е годы — такого уже нет. Но есть условия содержания, приближенные к пыткам, есть проблемы с питанием, есть психологическое насилие», — пояснил он.

По итогам конференции будет разработан ряд предложений, в том числе законодательных. Все для того, чтобы мероприятие прошло не ради пиара, а стало отправной точкой для планомерной работы, на основании которой будут приняты необходимые меры защиты прав заключенных и обвиняемых по всему миру.

Ранее ФАН рассказывал про возвращение Олега Никитина в Россию. Успешного бизнесмена арестовали в декабре 2019-го по обвинению в нарушении введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования. Два года он провел в американской тюрьме.