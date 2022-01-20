«Черный список» антиотмывочной платформы ЦБ парализует действия мошенников

Москва, 20 января. Запуск новой антиотмывочной платформы Центробанк РФ приведет к тому, что руководители некоторых компаний попадут в «красную зону». После этого они потеряют возможность сразу же начать новый бизнес, пишет РБК.

Глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил запретить руководителям таких организаций в течение трех лет создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях. Это правило не будет распространяться на организации, которые захотят отстоять свою правоту и будут судиться с регулятором либо решат самоликвидироваться.

«Мы предлагаем в проект добавить норму, что вне зависимости от того, по какой причине такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа», — отметил Ясинский.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что проект рассматривает возможность регистрации юрлиц теми клиентами, имена которых были удалены из реестров ФНС России.

Депутаты готовят законопроект, дающий банкам доступ к реестру получателей незаконно списанных денег. Этот черный список станет частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента». Все эти меры должны способствовать борьбе с мошенниками.

Банк России также планирует ужесточить требования по оценке доходов заемщиков. Займы смогут брать только люди с официальным доходом.