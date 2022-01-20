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The Drive: переход десантных кораблей ВМФ РФ через Ла-Манш вызвал панику в НАТО

Армия
The Drive: переход десантных кораблей ВМФ РФ через Ла-Манш вызвал панику в НАТО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 20 января. Проход десантных кораблей ВМФ РФ через Ла-Манш вызвал панику в НАТО. Западные страны продолжают с тревогой следить за движением российской флотилии, пишет The Drive.

Военный обозреватель Томас Ньюдик в статье для американского журнала рассказал, что шесть кораблей ВМФ РФ покинули Балтийское море для совершения дальнего похода. Недавно они вошли в пролив Ла-Манш, вызвав настоящий переполох в регионе. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

Действия кораблей ВМФ РФ вызвали беспокойство у стран Североатлантического альянса. Так, Нидерланды направили свои силы для сопровождения российской флотилии. Затем наблюдение было передано военно-морским кораблям ВМС Великобритании и Бельгии.

«Внимание военно-морских сил НАТО по-прежнему приковано к военной флотилии ВМФ РФ, которая продолжает свое плавание», — заметил автор статьи.

Высокий боевой потенциал российских кораблей вызывает страх у НАТО. Неудивительно, что недавно их появление у острова Готланд не на шутку напугало шведов, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что более 140 кораблей ВМФ РФ задействуют в маневрах во всех зонах ответственности в текущем году.

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