Донбасс сегодня: Киев готовит масштабную атаку на ДНР, иностранцы учат артиллеристов ВСУ

Донбасс, 20 января. Киев планирует серию терактов и диверсий на территории ДНР. Командование ВСУ направляет к линии боевого соприкосновения снайперские группы. Штаб ООС планирует информационную кампанию против ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны украинских вооруженных формирований. Огонь велся на горловском направлении обороны Донецкой Народной Республики с применением стрелкового автоматического и снайперского оружия. Жертв среди населения и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Между тем, по данным оборонного ведомства ДНР, командование противника продолжает направлять к линии боевого соприкосновения снайперов для проведения провокаций. Две снайперские пары из состава 74-го отдельного разведбатальона ВСУ прибыли на позиции 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс».

Кроме того, по информации дончан, на военном полигоне Анадоль иностранные военные инструкторы проводят обучение украинских солдат. Обучают иностранцы корректировщиков артиллерийского огня из состава 25-й отдельной воздушно-десантной, 53-й и 54-й отдельных механизированных и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

Киев планирует теракты на территории ДНР

С экстренным заявлением о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в республиках Донбасса накануне выступил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. Согласно полученной разведкой дончан информации, украинское военно-политическое руководство планирует проведение на территории республики вблизи линии соприкосновения серии диверсионных актов. Соответствующие указания отданы командующим Сил спецопераций ВС Украины генерал-майором Галаганом. Исполнять замыслы поручено личному составу 8-го отдельного полка спецназа ССО.

Целями для террористических атак могут стать объекты жизнеобеспечения прифронтовых городов республики — Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. Здесь, по достоверной информации разведки ДНР, целями для нанесения ударов могут стать электроподстанции, линии электропередач и газовая инфраструктура. Далее по замыслу организаторов должны быть проведены теракты на химических производствах ДНР. Важно отметить, что диверсанты, которых должно быть шесть групп, будут камуфлированы в форму народной милиции и ССО ВС России, а их действия будут сниматься на видео для публикации и использования якобы в качестве доказательств агрессии.

По информации разведки ДНР, подготовку исполнителей этого плана проводили инструкторы из числа британских спецслужб. После исполнения основной части плана украинское руководство через центры информационно-психологических операций ССО ВСУ должно было запустить второй этап: это публикация серии видео, на которых якобы перешедшие на сторону Украины военные ДНР дадут признательные показания о якобы участи ССО ВС России и Народной милиции ДНР в терактах на территории республики. Целью данного плана является обвинение России в дестабилизации ситуации и развязывании войны против Украины.

Штаб ООС планирует информационную кампанию против ЛНР

Пока высшее военно-политическое руководство страны разрабатывает планы террористических атак на республики Донбасса, командование силовой операции уже приступило к подготовке информационного пространства и готовит мероприятия для дискредитации защитников республик. Для этих целей командование Операции объединенных сил активно привлекает иностранных журналистов, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

В район поселка Мироновский Луганской области направлены журналистские группы украинских телеканалов, а также корреспонденты шведских СМИ в сопровождении офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ. Армейское командование готовит постановочные обстрелы, а украинские и иностранные журналисты сделают «правильные» сюжеты для обвинения руководства ЛНР в нарушениях Минских соглашений.