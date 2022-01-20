Всемирный банк осудил приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft

Вашингтон, 20 января. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас негативно высказался о сделке между Activision Blizzard и Microsoft. Он подчеркнул, что большое число развивающихся стран не могут получить даже части таких средств, чтобы реструктурировать долги.

По его мнению, такие рекордные вложения не должны осуществляться во времена, когда большинство государств пытаются выбраться из долгов.

«В развивающиеся страны должно поступать больше денег, у них должен быть высокий экономический рост, а здесь все наоборот», — заявил Мэлпас.

Компания, создавшая игры Call of Duty и вселенную Warcraft, перешла под контроль Microsoft за 68,7 миллиарда долларов. При этом действующий руководитель Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.

Не исключено, что продажа может быть связана со скандалами в рабочем коллективе Activision Blizzard, пишет «ФедералПресс».