Борьба с цензурой американских СМИ поможет решить проблему пыток в тюрьмах США. Таким мнением поделился консервативный активист и блогер-правозащитник из Техаса, член христианской организации «Армия Гидеона» Руди Дэвис в ходе международной конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения».

По его словам, необходимо привлечь внимание мирового сообщества к кровавой политике, которую проводит администрация президента США Джо Байдена.

«Есть левое и правое крыло, но вся птица плоха, включая и партию Байдена, и они продолжат эту политику. И в связи с тем, что политические активисты в тюрьме, если мы сможем преодолеть цензуру в прессе, то тогда возможно ситуация изменится», — заявил блогер-правозащитник.

wikipedia.org / California Department of Corrections / Public Domain

Ранее сообщалось о том, что Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, создан при участии бизнесмена Евгения Пригожина) получил письма политзаключенных, причастных к «штурму» Капитолия в США. Откровения находящихся в заключении людей полны безысходности.