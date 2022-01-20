Адвокат Бритни Спирс подал в суд на ее отца за растрату имущества и слежку за певицей

Лос-Анджелес, 20 января. Звезда американской сцены Бритни Спирс намерена судиться со своим отцом Джейми, который до недавних пор опекал ее последние 13 лет. Знаменитость обвиняет родителя в слежке за ее жизнью и растрате не принадлежавших ему финансов.

Соответствующий иск подал ранее работавший в ФБР адвокат певицы. Первое слушание дела состоится в Верховном суде Лос-Анджелеса 27 июля, сообщает издание Deadline.

«Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать», — заявил защитник интересов Спирс.

Замдиректора Kroll Associates Inc. (международная компания, которая занимается корпоративными расследованиями) Шерин Эбади также высказалась в пользу домыслов звезды о неправомерных действиях ее отца. По словам заместителя управляющего организацией, Джейми Спирс в свое время организовал собственный кулинарный проект, на создание которого ушло 6,3 миллиона долларов, хотя эти деньги являлись собственностью его дочери.

Кроме того, общеизвестным фактом является сотрудничество отца исполнительницы с охранной фирмой Black Box. Ее сотрудники в течение длительного периода времени с помощью камер видеонаблюдения следили за местом жительства знаменитости.

Ранее российский врач-психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что не уверен в правильности решения освободить Бритни Спирс из-под отцовской опеки. На эту мысль специалиста натолкнули фотографии певицы, которые она публикует в своем Instagram-аккаунте.