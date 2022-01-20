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Фигуристку Валерию Старыгину дисквалифицировали на два года за допинг

Спорт
Фигуристку Валерию Старыгину дисквалифицировали на два года за допинг
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 20 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило на два года от соревнований фигуристку Валерию Старыгину.

Старыгина признана виновной в нарушении общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации — до середины января 2024 года. Фигуристка выступала в танцах на льду с Иваном Волобуевым. Дуэт занял седьмое место на чемпионате России в 2011 году и шестое место год спустя, сообщает «360».

Ранее тренерский штаб сборной России по фигурному катанию объявил список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пекин. Болельщики возлагают надежды на Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову в женском одиночном катании. На чемпионате Европы в Таллине они заняли весь пьедестал.

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русада фигуристка старыгина
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