Фигуристку Валерию Старыгину дисквалифицировали на два года за допинг

Москва, 20 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило на два года от соревнований фигуристку Валерию Старыгину.

Старыгина признана виновной в нарушении общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации — до середины января 2024 года. Фигуристка выступала в танцах на льду с Иваном Волобуевым. Дуэт занял седьмое место на чемпионате России в 2011 году и шестое место год спустя, сообщает «360».

Ранее тренерский штаб сборной России по фигурному катанию объявил список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пекин. Болельщики возлагают надежды на Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову в женском одиночном катании. На чемпионате Европы в Таллине они заняли весь пьедестал.