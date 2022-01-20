Sohu: загадочное оружие России обратило в бегство самолет ВВС Британии на подлете к Крыму

Пекин, 20 января. Самолет-разведчик ВВС США недавно появился в международном пространстве над Черным морем, однако загадочное оружие России вынудило его обратиться в бегство на подлете к Крыму, пишет издание Sohu.

По словам китайских аналитиков, недавно силы НАТО столкнулись со странной аномалией в Черноморском регионе. Секретное российское оружие вынуждает иностранные самолеты менять направление полета, убеждены они. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

Недавно британский самолет выполнял миссию по «сдерживанию» России над акваторией Черного моря. Согласно привычному сценарию он должен был приблизиться к территориальным водам РФ вблизи Крыма, где его перехватили бы российские истребители. Однако по неизвестным причинам самолет ВВС Британии сначала изменил курс, будто облетая некое препятствие, а затем и вовсе повернул обратно. Китайские аналитики напомнили, что это уже не первый подобный случай.

«Похоже, что у НАТО должна сильно болеть голова. Если западные военные не разберутся с этим загадочным оружием, то их самолеты продолжат испытывать трудности», — предположили авторы материала.

Они считают, что самолеты иностранной авиации в Черном море могли оказаться в зоне действия уникальной системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ, похожей на комплекс «Красуха». В США прежде жаловались, что российские системы РЭБ способны повредить американские истребители, передает «Царьград».

Ранее военный аналитик Александр Бартош рассказал, что в случае опасности ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО.