Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро

Москва, 20 января. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух государств подтвердили настрой на тесную координацию в международных делах. Также Путин и Мадуро обсудили вопросы российско-венесуэльского взаимодействия. В ходе беседы стороны отметили важность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

«Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства», — отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, венесуэльское правительство раскритиковало очередную попытку США вмешаться во внутренние дела южноамериканского государства. Вашингтон нарушает международное право, Конституцию и демократический порядок, заявил МИД Венесуэлы.