Сторонники Байдена поддерживают введение жестких мер против антипрививочников

Вашингтон, 20 января. Сторонники Демократической партии США поддерживают введение жестких мер в отношении своих непривитых сограждан. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской группой Rasmussen Reports.

Опрос, который был проведен 5 января среди 1016 респондентов продемонстрировал высокую степень поляризации по вопросам вакцинации и в отношении мер, принимаемых правительством для обуздания пандемии. При этом сторонники Демократической партии продемонстрировали высокий уровень нетерпимости в отношении американцев, которые не привились от COVID-19.

COVID-19: Democratic Voters Support Harsh Measures Against Unvaccinated - Rasmussen Reports® https://t.co/SoYdUvnPvM pic.twitter.com/un4e4Ff1cu — Matt Davio (@MissTrade) January 20, 2022

Мнения респондентов о поддержке указа президента Байдена об обязательной вакцинации работающих американцев разделились поровну: о своей поддержке указа заявили 48% опрошенных, такое же количество высказалось против обязательной вакцинации.

Примерно так же разделились ответы на вопрос об одобрении деятельности главного эксперта федерального правительства по COVID-19, доктора Энтони Фаучи. 45% участников опроса сказали о положительном отношении к нему, в то время, как негативно к американскому «доктору Менгеле» относятся 48% опрошенных.

Вакцинация стала одним из вопросов, по которому прошли линии раскола американского общества. И если вопросы об отношении к политике администрации и деятельности отдельных чиновников уже давно стали привычными, то следующий блок вопросов показал насколько далеко американцы готовы зайти для отстаивания своей позиции по вакцинации.

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Большинство сторонников Демократической партии сообщили о готовности поддержать введение жестких мер в отношении граждан, отказывающихся от прививки против COVID-19. Так, 55% демократов поддерживают введение штрафов для непривитых, 59% согласны с утверждением, что американцы, не имеющие прививки, не должны покидать пределов своего дома.

Почти половина (48%) избирателей-демократов считают, что федеральное правительство и правительства штатов должны иметь возможность штрафовать или заключать в тюрьму лиц, которые публично ставят под сомнение эффективность существующих вакцин против COVID-19. 45% опрошенных поддерживают создание специальных лагерей для непривитых, 47% выступают за их отслеживание с помощью цифровых устройств, а 29% поддерживают изъятие детей у родителей-антипрививочников.

При этом, согласно данным опроса, наиболее жесткие методы воздействия склонны поддерживать чернокожие и латиносы.