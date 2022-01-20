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Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море

Армия
Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 января. Дизель-электрическая подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» из подводного положения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что выполнение ракетных стрельб с борта подлодки обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота РФ, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район», — рассказали в Минобороны РФ.

Согласно информации, дальность стрельбы составила более тысячи километров. Известно, что в указанное время боеприпас успешно ликвидировал береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВМФ РФ поступила новейшая подводная лодка «Магадан», оснащенная крылатыми ракетами «Калибр».

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Все новости / Армия / Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море
минобороны рф калибр тихоокеанский флот подлодка волхов
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