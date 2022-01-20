Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море

Москва, 20 января. Дизель-электрическая подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» из подводного положения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что выполнение ракетных стрельб с борта подлодки обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота РФ, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район», — рассказали в Минобороны РФ.

Согласно информации, дальность стрельбы составила более тысячи километров. Известно, что в указанное время боеприпас успешно ликвидировал береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВМФ РФ поступила новейшая подводная лодка «Магадан», оснащенная крылатыми ракетами «Калибр».