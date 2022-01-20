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Зооволонтер из Крыма спасла и выходила истощенного хромого лебедя

Общество

Больную птицу, вяло хромающую вдоль озера Донузлав, заметили местные жители. Прохожие обратили внимание на то, что лебедя обижали другие пернатые жители водоема. За помощью они обратились к «силе соцсетей».

Пост с криком о помощи заметила зоозащитница Татьяна Янченко, она незамедлительно отправилась на помощь к бедняжке и отвезла его к себе домой. Врачи сделали птице рентген, который обнаружил воспаление легких и ангину. Лебедю прописали лекарства и посоветовали активно кормить его, поскольку он долго голодал, и размер его желудка сильно уменьшился.

«Что мне не понравилось, когда я его забирала, что у него изо рта бежала сильно вода. Это для птицы очень плохой признак. Я боялась, что это инфекция птичья. Но, тем не менее, оказалось, что это обычная простуда тяжелая. Мы начали его лечить антибиотиком, и на вторые сутки вода перестала из него бежать», — вспоминает зооволонтер.

Сейчас лебедя, который получил кличку Мартин, заселили в отдельный вольер. На аппетит он не жалуется: быстро набрал необходимую массу и теперь наслаждается вольготной жизнью.

«Сейчас его состояние, конечно, значительно улучшилось. Он стал уже стоять хотя бы на лапах, подниматься на них, пытаться даже себя мыть, чистить, нырять в какие-то емкости. Но лечили мы его обычным антибиотиком и иммуностимуляторами обязательными, которые мы будем еще ему колоть. И хорошее питание», — отметила Янченко.

Татьяна решила не отправлять Мартина обратно на Донузлав, где все еще живут его обидчики, а подобрать для него более комфортный новый дом. Она уже обратилась к кураторам Лебединого озера в Крыму, и те с радостью согласились принять у себя гордую птицу.

 

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крым зоозащитники животные лебедь природа
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