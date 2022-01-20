Зооволонтер из Крыма спасла и выходила истощенного хромого лебедя

Больную птицу, вяло хромающую вдоль озера Донузлав, заметили местные жители. Прохожие обратили внимание на то, что лебедя обижали другие пернатые жители водоема. За помощью они обратились к «силе соцсетей».

Пост с криком о помощи заметила зоозащитница Татьяна Янченко, она незамедлительно отправилась на помощь к бедняжке и отвезла его к себе домой. Врачи сделали птице рентген, который обнаружил воспаление легких и ангину. Лебедю прописали лекарства и посоветовали активно кормить его, поскольку он долго голодал, и размер его желудка сильно уменьшился.

«Что мне не понравилось, когда я его забирала, что у него изо рта бежала сильно вода. Это для птицы очень плохой признак. Я боялась, что это инфекция птичья. Но, тем не менее, оказалось, что это обычная простуда тяжелая. Мы начали его лечить антибиотиком, и на вторые сутки вода перестала из него бежать», — вспоминает зооволонтер.

Сейчас лебедя, который получил кличку Мартин, заселили в отдельный вольер. На аппетит он не жалуется: быстро набрал необходимую массу и теперь наслаждается вольготной жизнью.

«Сейчас его состояние, конечно, значительно улучшилось. Он стал уже стоять хотя бы на лапах, подниматься на них, пытаться даже себя мыть, чистить, нырять в какие-то емкости. Но лечили мы его обычным антибиотиком и иммуностимуляторами обязательными, которые мы будем еще ему колоть. И хорошее питание», — отметила Янченко.

Татьяна решила не отправлять Мартина обратно на Донузлав, где все еще живут его обидчики, а подобрать для него более комфортный новый дом. Она уже обратилась к кураторам Лебединого озера в Крыму, и те с радостью согласились принять у себя гордую птицу.