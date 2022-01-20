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Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»

Политика
Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 января. Пассаж украинского политолога Сергея Запорожского об эффективности «наглой дипломатии» Киева вызвал неожиданную реакцию в прямом эфире ток-шоу «Время покажет». Ведущий Артем Шейнин публично опозорил эксперта, «требующего» помощь у коллективного Запада.

Запорожский во время дискуссии сорвался на истерику и начал доказывать собравшимся, что выбранный украинскими властями подход, при котором официальный Киев что-то требует от коллективного Запада, работает. Такая «наглая» и «наступательная» дипломатия серьезно отличается от прежней, более «просящей», уверен политолог.

«Наступательная дипломатия приносит результат – посмотрите, сколько слов из разных европейских и не только стран в пользу Украины. Поддерживают, приезжают, беседуют – никто от Украины не устает», — уверен Запорожский.

Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
Pr Scr youtube.com / Новости на Первом канале

Однако другие гости ток-шоу оптимизма украинца не разделили. Как отметил политолог Геворг Мирзаян, команда президента Украины Владимира Зеленского своим вызывающим поведением провоцирует Брюссель на Вашингтон на громкие заявления, но за словами действия никогда не следуют. Точку в дискуссии поставил телеведущий, который высмеял позицию иностранного гостя и напомнил об открытом письме 73 политологов из ФРГ.

«73 немецких интеллигента – это, конечно, фактор, который перевесит всю эту дурацкую геополитику. Недооценил я это. Разговаривать уже не о чем», — посмеялся Артем Шейнин.

Публикация открытого письма 73 политологов в защиту Киева вызвала в инфополе ФРГ широкий резонанс. Читатели издания Die Zeit жестко раскритиковали инициативу, отметив, что украинские власти в первую очередь ответственны за нагнетание напряженности и кризисной обстановки в Европе.

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Все новости / Политика / Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
украина россия скандал германия шейнин запорожский
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