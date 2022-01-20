Выставка картин художников из Нового Уренгоя пройдет в Венгрии

Будапешт, 20 января. Работы юных художников из Нового Уренгоя покажут на международной выставке «Дети обо всем на свете», которая пройдет в венгерском городе Печ.

Экспозиция разместилась в Печском университете, где обучается 4,5 тысячи иностранных студентов. Мероприятие организуют при поддержке российского Фонда развития детского и юношеского творчества.

Гости мероприятия смогут увидеть около 50 картин воспитанников детской школы искусств №2 из Нового Уренгоя. Они посвящены Русскому Северу и его уникальной природе.

«Горжусь ребятами и их наставниками! Вы настоящие таланты! Здорово, что ваши работы смогут увидеть за пределами России», – написал глава города Андрей Воронов в соцсетях.

Одна из работ принадлежит Маргарите Харасановой. Она изобразила детей, летящих за знаниями на вертолете, пишет ИА «Север-Пресс».

Ранее сообщалось, что в Эстонии состоялась масштабная выставка ретроавтомобилей. Редкие экспонаты были привезены из Европы, России из США.