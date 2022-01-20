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Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию
Весь мир
Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию
pixabay.com/PD  / 

Каир, 20 января. Египет изучает возможность увеличения экспорта электроэнергии в Ливию. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства энергетики и возобновляемых источников энергии республики Айман Хамза.

По его словам, профильный комитет разработал предложение о повышении напряжения с 220 до 500 киловольт на линии электропередачи с Триполи. Это делается для того, чтобы мощность нарастить до 2000 мегаватт.

«Общая мощность проектов по электрическому соединению, реализуемых Египтом в течение предстоящего периода, составляет примерно 9000 МВт со странами Африки», — заявил министр.

Айман Хамза добавил, что Каир планирует поставлять электроэнергию во всех направлениях, включая восток, запад, север и юг. Этому проекту уделяется большое внимание со стороны государства, чтобы извлечь выгоду из ежедневного резерва сети.

Министр энергетики Египта Мухаммед Шакер ранее заявил, что министерство стремится активизировать свои усилия по экспорту электричества в Ливию, Иорданию, Ирак, Кипр и Грецию.

«Каир уже имеет магистральные соединения с соседними государствами и работает над тем, чтобы наращивать поставки за рубеж», — уточнил он.

В настоящее время Египет делит 100 МВт с Ливией, однако республика способна увеличить этот показатель до 2000 МВт через связи с Кипром и Грецией.

Ранее Росатом подтвердил скорое начало строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» мощностью 4800 МВт на севере республики. Первичное бетонирование запланировано на июль 2022 года.

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