Пекин, 20 января. Президент России Владимир Путин способен одним звонком остановить вторжение Японии на Курилы. Об этом сообщает китайское издание NetEasе.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор на фоне разногласий из-за Курильских островов. В последние несколько лет Япония активно наращивает свой военный потенциал, что может привести к попытке разрешения территориального спора с Россией силовым методом, отмечают журналисты. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе иностранной статьи.

Однако, по мнению китайских экспертов, японское вторжение на Курилы обернется крахом после одного звонка Путина. Российский глава попросту свяжется с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и прикажет ему начать военную кампанию.

«Как только Япония действительно осмелится начать войну с Россией, Путин решит ее одним телефонным звонком. С первым залпом российских ракет у Токио больше не останется вопросов по Курилам», — резюмируют аналитики NetEasе.

Журналисты подчеркнули, что российским военным потребуются считанные минуты для того, чтобы привести в боевую готовность свои ракетные комплексы и ударить по противнику.

Ранее аналитики китайского издания Sohu заявили, что Япония должна трезво оценить собственные силы, прежде чем решиться на военное противостояние с Россией из-за Курил. Сейчас Москва последовательно превращает острова в «неприступную крепость», пишет «Царьград».