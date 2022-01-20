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NetEasе: вторжение Японии на Курилы обернется крахом после одного звонка Путина

Армия
NetEasе: вторжение Японии на Курилы обернется крахом после одного звонка Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 20 января. Президент России Владимир Путин способен одним звонком остановить вторжение Японии на Курилы. Об этом сообщает китайское издание NetEasе.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор на фоне разногласий из-за Курильских островов. В последние несколько лет Япония активно наращивает свой военный потенциал, что может привести к попытке разрешения территориального спора с Россией силовым методом, отмечают журналисты. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе иностранной статьи.

Однако, по мнению китайских экспертов, японское вторжение на Курилы обернется крахом после одного звонка Путина. Российский глава попросту свяжется с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и прикажет ему начать военную кампанию.

«Как только Япония действительно осмелится начать войну с Россией, Путин решит ее одним телефонным звонком. С первым залпом российских ракет у Токио больше не останется вопросов по Курилам», — резюмируют аналитики NetEasе.

Журналисты подчеркнули, что российским военным потребуются считанные минуты для того, чтобы привести в боевую готовность свои ракетные комплексы и ударить по противнику.

Ранее аналитики китайского издания Sohu заявили, что Япония должна трезво оценить собственные силы, прежде чем решиться на военное противостояние с Россией из-за Курил. Сейчас Москва последовательно превращает острова в «неприступную крепость», пишет «Царьград».

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россия япония кнр
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