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Политолог Молчанов рассказал о деградации аграрного хозяйства Украины

  /   Обновлено: 20 января 2022 19:00
Экономика
Политолог Молчанов рассказал о деградации аграрного хозяйства Украины
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 20 января. Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов рассказал об экономических проблемах государства в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Одной из наиболее серьезных проблем эксперт назвал тарифообразование. По его мнению, именно оно делает украинские производства нерентабельными и заставляет падать курс гривны.

«Гривна за неделю упала на 5%. Это подстегивает рост продуктов питания в первую очередь. При том, что инфляция за прошлый год официально 11%. А такие продукты, как подсолнечное масло или сахар, мука подорожали где-то на 60%», — отметил Молчанов.

По его словам, украинское правительство часто пребывает в иллюзии относительно перспектив местного аграрного хозяйства. Заявления Запада в этом отношении нельзя воспринимать серьезно.

«Это при том, что нам очень любят рассказывать наши западные партнеры о том, что мы аграрная сверхдержава. Но вот теперь у аграрной сверхдержавы картофель из Белоруссии или Египта, мука из Турции, пшеница с Италии», — иронизирует политолог.

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Все новости / Экономика / Политолог Молчанов рассказал о деградации аграрного хозяйства Украины
украина тарифы сельское хозяйство экономика украины кризис на украине медиагруппа патриот
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