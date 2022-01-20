Политолог Молчанов рассказал о деградации аграрного хозяйства Украины

Санкт-Петербург, 20 января. Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов рассказал об экономических проблемах государства в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Одной из наиболее серьезных проблем эксперт назвал тарифообразование. По его мнению, именно оно делает украинские производства нерентабельными и заставляет падать курс гривны.

«Гривна за неделю упала на 5%. Это подстегивает рост продуктов питания в первую очередь. При том, что инфляция за прошлый год официально 11%. А такие продукты, как подсолнечное масло или сахар, мука подорожали где-то на 60%», — отметил Молчанов.

По его словам, украинское правительство часто пребывает в иллюзии относительно перспектив местного аграрного хозяйства. Заявления Запада в этом отношении нельзя воспринимать серьезно.