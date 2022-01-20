Звездный хирург Тимур Хайдаров ответил на критику внешности Успенской

Москва, 20 января. Известный пластический хирург Тимур Хайдаров дал достойный отпор всем критикующим внешность королевы русского шансона Любови Успенской. По словам специалиста, у певицы прекрасная фигура, которой она очень довольна.

Звездный врач стал героем нового выпуска авторского шоу Алены Жигаловой на ее YouTube-канале. В ходе беседы журналистка активно интересовалась у Хайдарова о том, что он думает по поводу нынешнего внешнего вида знаменитой исполнительницы. Блогер привела в пример несколько публикаций, в которых Успенскую обвиняют в злоупотреблении пластикой. Эксперт на это заявил, что встречался с артисткой в ее день рождения. Тогда же она продемонстрировала ему свои ягодицы, которыми осталась очень довольна, сообщают «Дни.ру».

«Сделали попу, сделали тело», – резюмировал Хайдаров.

Врач также сообщил, что к его работе нареканий не было, а лицом звезды занимался не он. Оценивать же профессиональные способности другого пластического хирурга он не будет, отрезал звездный медик.

Ранее стало известно, что 67-летняя Успенская решила сверкнуть своими формами в новом клипе. Знаменитость намерена появиться на некоторых его кадрах в обнаженном виде.