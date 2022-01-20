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Звездный хирург Тимур Хайдаров ответил на критику внешности Успенской

  /   Обновлено: 20 января 2022 18:52
Шоу-бизнес
Звездный хирург Тимур Хайдаров ответил на критику внешности Успенской
wikipedia.org  /  Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 января. Известный пластический хирург Тимур Хайдаров дал достойный отпор всем критикующим внешность королевы русского шансона Любови Успенской. По словам специалиста, у певицы прекрасная фигура, которой она очень довольна.

Звездный врач стал героем нового выпуска авторского шоу Алены Жигаловой на ее YouTube-канале. В ходе беседы журналистка активно интересовалась у Хайдарова о том, что он думает по поводу нынешнего внешнего вида знаменитой исполнительницы. Блогер привела в пример несколько публикаций, в которых Успенскую обвиняют в злоупотреблении пластикой. Эксперт на это заявил, что встречался с артисткой в ее день рождения. Тогда же она продемонстрировала ему свои ягодицы, которыми осталась очень довольна, сообщают «Дни.ру».

«Сделали попу, сделали тело», – резюмировал Хайдаров.

Врач также сообщил, что к его работе нареканий не было, а лицом звезды занимался не он. Оценивать же профессиональные способности другого пластического хирурга он не будет, отрезал звездный медик.

Ранее стало известно, что 67-летняя Успенская решила сверкнуть своими формами в новом клипе. Знаменитость намерена появиться на некоторых его кадрах в обнаженном виде.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звездный хирург Тимур Хайдаров ответил на критику внешности Успенской
пластика успенская хайдаров
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