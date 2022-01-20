В немецком городе Циттау неизвестные украли булыжную мостовую целой улицы

Федеральная полиция Германии сообщила, что каменное покрытие одной из улиц города Циттау было полностью снято и вывезено в неизвестном направлении. Булыжников недосчитались на площади 280 квадратных метров.

Точное время, когда было совершено преступление, еще только предстоит установить. Правоохранители предполагают, что воры орудовали в период с 16 декабря по 3 января. Для операции по хищению мостовой они использовали спецтехнику: несколько экскаваторов и грузовиков. Украденные булыжники злоумышленники могли использовать для строительства или попросту продать.

«Мы, федеральная полиция, расследуем этот особый случай кражи. Сейчас мы собираем информацию у местных жителей, которые активно помогают нам в расследовании этого дела», — заявил сотрудник пресс-службы федеральной полиции Альфред Клара.

Масса вывезенных булыжников составляет примерно 60 тонн. Нанесенный городу ущерб эксперты оценили в 30 000 евро.