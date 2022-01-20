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Госсекретарь США Блинкен назвал «Северный поток — 2» инструментом влияния на Россию

  /   Обновлено: 20 января 2022 18:54
Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал «Северный поток — 2» инструментом влияния на Россию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Берлин, 20 января. Газопровод «Северный поток — 2» все еще остается рычагом влияния на Россию, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Совместная пресс-конференция американского и немецкого дипломатов прошла 20 января в Берлине. По словам Блинкена, они с Бербок обсудили статус «СП-2», против которого Соединенные Штаты выступали на протяжении длительного периода времени.

«Следует отметить, что газ пока не поступает по «Северному потоку - 2», это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России», — сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа посетил Киев с официальным визитом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал ему карту страны с Крымом и Краснодарским краем.

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россия блинкен сп-2 Бербок
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