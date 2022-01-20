Президент Аргентины хочет запретить автомобили к 2041 году

Президент Альберто Фернандес намерен представить Конгрессу Аргентины законопроект, которым намерен добиться массового внедрения электромобилей в жизнь аргентинцев. Проект называется «Продвижение устойчивой мобильности» и предполагает налоговые послабления для производства экологически безопасных машин, а также субсидии на их покупку.

Инициатива президента уже вызвала возмущение аргентинских нефтяников: по проекту в Аргентине начиная с 2041 года будет полностью запрещена продажа автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Об электромобилях, экологии и транспортной стратегии в контексте сегодняшней Аргентины специальный корреспондент МФАН побеседовала с Альсирой Брисуэла — министром транспорта провинции Ла-Риоха.

Правительство даст денег

ФАН: О каких субсидиях идет речь в проекте «Продвижение устойчивой мобильности», выдвинутом Альберто Фернандесом?

Альсира Брисуэла: В первую очередь инициатива предусматривает налоговые послабления для производителей электромобилей и запчастей к ним — в особенности это касается литиевых батарей. Аргентина занимает четвертое место в мире по добыче лития: в настоящее время в стране есть два действующих проекта (на солончаках провинций Сальта и Катамарка) и еще десять вступят в действие в ближайшие несколько лет.

Вообще на так называемый «литиевый треугольник», в который входят Чили, Боливия и Аргентина, приходится 65% мирового запаса литиесодержащих руд и 29,5% мирового производства металлического лития.

Федеральное агентство новостей /

В соответствии с представленной в Конгресс инициативой, когда заработает завод, на котором начнут делать батареи из лития — государство на 100% снимет с работодателя необходимость отчислений в пенсионный фонд.

— Для конечного пользователя тоже предусмотрены налоговые послабления?

— В проекте прописано, что государство частично субсидирует покупку электромобиля; кроме того, покупателю будет снижен налог на имущество.

— Но ведь субсидии при покупке электромобилей в Аргентине уже практикуются?

— Нет, субсидий как таковых пока нет. Снижен налог на ввоз машин из стран, не являющихся частью МЕРКОСУР: вместо обычных 35% гибридные платят 5%, с литиевыми аккумуляторами — 2%, с двигателями на водородном топливе вообще бесплатно. Но только в том случае, если импортер попадает в специальную квоту, которая не превышает 3000 мобильных единиц в год.

Удовольствие не для каждого

— Как известно, предложение определяется спросом. Каков спрос на электромобили в сегодняшней Аргентине?

wikipedia.org / Gold Pony / CC BY 3.0

— Сейчас в стране, к примеру, активно продвигают гибридную модель Ford F-150, которая кроме бензинового мотора (шесть цилиндров, 3,5 литра) оснащена литиевым аккумулятором (45 лошадиных сил, 300 ньютон-метров). Обладатель такой машины не платит налога на автомобильные номера в столице Аргентины и некоторых провинциях. Ла-Риоха в этот список пока не входит, но мы планируем исправить это в краткосрочной перспективе.

— Вряд ли таких пикапов в Аргентине будет много. В пересчете на официальный курс он стоит 100 тысяч долларов, а на неофициальный — 50 тысяч, что тоже немало.

— Поэтому акцент несомненно нужно ставить на общественный транспорт — электробусы, микроавтобусы на электрическом ходу. И по возможности — производить их самим. Я поддерживаю президента Фернандеса в этом начинании.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Наша страна всегда, даже во времена кризиса, заботилась об экологии и думала о качестве жизни будущих поколений. Мы вступили в Парижский договор и даже повысили квоту, которую платим в рамках договора. Действия президента абсолютно уместны и последовательны.

«Не бояться здоровой конкуренции»

— А что делать представителям нефтедобывающей отрасли? В 2021 одна только компания YPF инвестировала сотни миллионов долларов в нефтеперерабатывающие заводы и разработку небезызвестного месторождения Вака-Муэрта.

— Не бояться здоровой конкуренции. Без рынка для своей продукции они так или иначе не останутся — в Аргентине или за границей.

twitter.com / Пресс-служба президента Аргентнины

— Не слишком ли амбициозны планы президента Фернандеса — с учетом кризиса, который сегодня переживает Аргентина?

— Совсем нет. Самое главное тут — наличие инфраструктуры с достаточным количеством точек подзарядки, ведь страна у нас большая, а аккумулятора хватает на 100-150 километров. Но с каждым днем зарядных устройств становится все больше. Например, в курортном местечке Пинамар в провинции Буэнос-Айрес их целых пять штук. В столице тоже достаточно.

На периферии с этим, конечно, сложнее. Но что касается конкретно моей провинции, Ла-Риохи, необходимая инфраструктура для проекта «Продвижение устойчивой мобильности» будет готова через два года.

Ведь основной вопрос тут — откуда брать электроэнергию? В нашем случае уже запущен парк ветрогенераторов, на очереди электростанция на солнечных батареях.

— У жителей Ла-Риохи такая высокая покупательная способность, что как только появятся точки подзарядки, к ним выстроится очередь из владельцев электромобилей?

— Нет. Нам нужны электробусы, чтобы оптимизировать сеть общественного транспорта в столице провинции и в межгородском сообщении. Например, в соседней Мендосе такие автобусы уже есть. Они, правда, гибридные, но их целых 15 штук и это повод для гордости.

— В Ла-Риохе людям тоже есть чем гордиться. Даже без электробусов у вас очень продвинутая система транспортной мобильности.

— Да. Мы запустили ее в 2020 году, у нас полностью обновлённый автопарк, автобусы европейского образца — с кондиционерами и рампами для инвалидов. Четыре магистральных линии, пять периферийных. 130 водителей, из них 30% женщин.

В этом году схема будет дополнена велосипедными дорожками и велосипедами. Но теперь перед нами стоит задача улучшения транспортного сообщения между различными населенными пунктами, разбросанными по провинции. И тут очень кстати были бы электробусы — экологичные и комфортные.