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Минобороны РФ сообщило о поступлении в войска партии модернизированных танков Т-72Б3

Армия
Минобороны РФ сообщило о поступлении в войска партии модернизированных танков Т-72Б3
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 20 января. Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение Сухопутных войск в соответствии с гособоронзаказом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что на предприятии «Уралвагонзавод» отчитались о выполнении гособоронзаказа, передав в войска более трех десятков боевых машин.

«Т-72Б3 оснащен автоматической системой диагностики и контроля, при этом, несмотря на современную начинку, легендарный танк по-прежнему прост и надежен в работе», — пишут журналисты «Звезды».

Сегодня, 20 января, в Единый день приемки военной продукции о выполнении госконтрактов перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу также отчитались руководители оборонных предприятий, доложив о сдаче объектов социальной и военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу сообщил, что в 2021 году российские войска получили свыше пяти тысяч новых и модернизированных единиц вооружения и техники.

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минобороны рф уралвагонзавод танки т-72б3
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