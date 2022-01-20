Минобороны РФ сообщило о поступлении в войска партии модернизированных танков Т-72Б3

Москва, 20 января. Партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение Сухопутных войск в соответствии с гособоронзаказом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что на предприятии «Уралвагонзавод» отчитались о выполнении гособоронзаказа, передав в войска более трех десятков боевых машин.

«Т-72Б3 оснащен автоматической системой диагностики и контроля, при этом, несмотря на современную начинку, легендарный танк по-прежнему прост и надежен в работе», — пишут журналисты «Звезды».

Сегодня, 20 января, в Единый день приемки военной продукции о выполнении госконтрактов перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу также отчитались руководители оборонных предприятий, доложив о сдаче объектов социальной и военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу сообщил, что в 2021 году российские войска получили свыше пяти тысяч новых и модернизированных единиц вооружения и техники.