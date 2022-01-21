Бывший начальник налоговой службы Мурома осужден за должностные преступления

Муром, 21 января. По информации Следственного комитета, бывший начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы номер №4 по Владимирской области осужден за ряд должностных преступлений.

В 2017-2018 годах экс-руководитель налоговой службы, оказывая давление на подчиненных, вынуждал их отдавать ему части выплаченных им премий. Сотрудники передали ему денежные средства в размере 319 тысяч рублей, сообщают «Владимирские ведомости».

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2,5 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Удовлетворен и гражданский иск о взыскании более 18 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба.

Ранее ФАН рассказывал об обвинительном заключении в адрес директора турфирмы. Его будут судить за гибель туриста.