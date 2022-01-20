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Дмитрий Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела ЦАР

Весь мир
Дмитрий Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела ЦАР
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 20 января. Российская Федерация не влияет на внутренние процессы, происходящие в Центральноафриканской Республике, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас с ЦАР отношения на различных уровнях, там есть наши военные советники, но участие во внутренних процессах ЦАР невозможно и об этом речи не идет», — подчеркнул он.

Ранее новый посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Однако на деле он напомнил о версии, впервые озвученной корреспондентами издания Bangui Matin в 2021 году.

Дмитрий Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам дипломата, группа СМИ передвигалась ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю, не соблюдая минимальных требований безопасности.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сообщил Бикантов.

Также посол высоко оценил успехи российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Именно благодаря поддержке отечественных специалистов, занимающихся с разрешения Совбеза ООН подготовкой личного состава силовых ведомств ЦАР, военнослужащим удалось восстановить контроль практически над всей территорией государства и выйти из кризиса безопасности.

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Все новости / Весь мир / Дмитрий Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела ЦАР
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