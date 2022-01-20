Четверо французских солдат пострадали при подрыве на мине в Буркина-Фасо

Уагадугу, 20 января. Четверо французских солдат получили ранения в Буркина-Фасо при подрыве на мине. Инцидент произошел на севере страны, сообщило издание Radio Omega.

Как стало известно, группа военнослужащих миссии «Бархан» участвовала в разведывательной операции на севере страны. В районе населенного пункта Уаигуйа их транспорт наехал на СВУ.

«Взрыв прогремел под днищем вездехода, когда тот выезжал с территории местного аэропорта. Четверо солдат получили осколочные ранения с обширным разрушением тканей и контузии. Их немедленно эвакуировали в госпиталь малийского Гао. После осмотра и заключения врачей кто-то, возможно, вернется на родину. Их спасло бронированное днище автомобиля», — приводят журналисты заявление французского Генштаба.

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На территории африканского государства на протяжении последних четырех лет действуют различные ячейки ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и другие радикальные движения. Они грабят и убивают гражданских, совершают атаки на военнослужащих иностранных контингентов.

Так, 18 августа 2021 года в результате нападения боевиков на Арбинда и Горгаджи погибло более 47 человек, включая 14 местных солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.