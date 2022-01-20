Референдум по внесению поправок в Конституцию Белоруссии назначен 27 февраля

Минск, 20 января. Всенародное голосование, приуроченное к внесению правок в Конституцию Республики Беларусь, пройдет 27 февраля. Точную дату референдума сообщили в пресс-службе главы государства Александра Лукашенко.

В указе белорусского лидера также обозначена формулировка вопроса, который будет поставлен перед народом: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Также в указе в приложении приводится полный перечень предлагаемых поправок, включая ограничение президентских сроков. Согласно национальному законодательству, изменения в основном законе вступят в силу через десять дней после оглашения итогов голосования.

Проект обновленной Конституции Республики Беларусь вынесли на всенародное обсуждение 27 декабря прошлого года. Как сообщил Лукашенко, работа над изменениями в основной закон страны велась на протяжении всего 2021 года.