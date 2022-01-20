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Courrier international: санкции ЭКОВАС против Мали навредят всему региону

Весь мир
Courrier international: санкции ЭКОВАС против Мали навредят всему региону
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 20 января. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции против Мали, однако подобное решение ударит по соседним государствам, считают аналитики Courrier international.

«Международная организация запустила ограничения в отношении Бамако, однако мы уже можем наблюдать как сотрясается экономика Сенегала. Складывается ощущение, что рестрикции инициировали в отношении Дакара.

Достаточно посмотреть на порт столицы, где многие экспедиторы останавливают работу и ждут последствий», — пишут сотрудники СМИ.

На сайте правительства даже опубликовано коммюнике сообщества местных моряков. В документе отмечается, что от рестрикций против Мали пострадало несколько крупных компаний, включая перевозчиков грузов, продуктов питания, нефти и газа, строительных материалов.

Courrier international: санкции ЭКОВАС против Мали навредят всему региону
flickr.com / Mark Fischer

«Первыми жертвами экономических ограничений станут наиболее уязвимые слои населения Сенегала. Они потеряют рабочие места, не смогут покупать провиант, увидят неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости. В итоге может пострадать весь регион», — заключили в Courrier international.

Ранее десятки тысяч жителей Мали вышли на антифранцузские демонстрации в Бамако и других крупных городах республики. Поводом стало политическое давление, оказанное ЭКОВАС с подачи Парижа.

Бывшая метрополия и ее марионетки отреагировали на решение местных властей продлить переходный период на пять лет. Но истинная причина кроется в появлении сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса называет сотрудниками «ЧВК Вагнера».

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санкции африка эковас мали российские инструкторы
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