Бамако, 20 января. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции против Мали, однако подобное решение ударит по соседним государствам, считают аналитики Courrier international.

«Международная организация запустила ограничения в отношении Бамако, однако мы уже можем наблюдать как сотрясается экономика Сенегала. Складывается ощущение, что рестрикции инициировали в отношении Дакара. Достаточно посмотреть на порт столицы, где многие экспедиторы останавливают работу и ждут последствий», — пишут сотрудники СМИ.

На сайте правительства даже опубликовано коммюнике сообщества местных моряков. В документе отмечается, что от рестрикций против Мали пострадало несколько крупных компаний, включая перевозчиков грузов, продуктов питания, нефти и газа, строительных материалов.

flickr.com / Mark Fischer

«Первыми жертвами экономических ограничений станут наиболее уязвимые слои населения Сенегала. Они потеряют рабочие места, не смогут покупать провиант, увидят неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости. В итоге может пострадать весь регион», — заключили в Courrier international.

Ранее десятки тысяч жителей Мали вышли на антифранцузские демонстрации в Бамако и других крупных городах республики. Поводом стало политическое давление, оказанное ЭКОВАС с подачи Парижа.

Бывшая метрополия и ее марионетки отреагировали на решение местных властей продлить переходный период на пять лет. Но истинная причина кроется в появлении сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса называет сотрудниками «ЧВК Вагнера».