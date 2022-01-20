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Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических лиц

Политика
Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических лиц
wikipedia.org  /  Alex Hanson / CC BY 2.0

Вашингтон, 20 января. Минфин США ввел санкции против четырех физлиц в связи с действиями, которые причиняют вред американской стороне.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении четырех граждан. В их числе оказались бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович и депутат Верховной рады Тарас Козак. Американское финансовое ведомство внесло их в черный список из-за действий, которые наносят ущерб Соединенным Штатам.

Как стало известно ранее, депутат Госдумы Дмитрий Белик предостерег Вашингтон от введения санкций против Москвы. Россия готова симметрично отреагировать на возможное внедрение новых ограничительных мер, подчеркнул он.

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