Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 20:39
20:38
Политика
Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского
20:36
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о пытках в африканских тюрьмах
20:36
Происшествия
Суд вынесет приговор замглавы СвЖД за использование служебного вагона в личных целях
20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
20:35
Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
20:34
Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
20:34
Происшествия
Правозащитник Семеновский предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
20:34
Армия
CNN-Turk: Вашингтон может одобрить запрос Анкары на закупку 40 истребителей F-16
20:30
Общество
Мусорный коллапс мешает передвигаться жителям Калининского района Петербурга
20:30
Общество
Правозащитник Райт: в США нет законов против пыток заключенных в тюрьмах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Патриотизм не в барабанном бое: полковник Клюкин о миссии таких картин, как «Гранит»
Общество
Патриотизм не в барабанном бое: полковник Клюкин о миссии таких картин, как «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

В некоторых современных военно-патриотических лентах допускаются серьезные ошибки. Таким мнением в беседе с ФАН поделился бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

Собеседник рассказал о своем отношении к патриотическому кино на фоне выхода фильма о российских инструкторах «Гранит».

«Как жанр — патриотическое кино, бесспорно, необходимо», — заявил бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел».

Владимир Клюкин также поделился своим пониманием того, что представляет собой настоящая любовь к Родине.

«Патриотизм — глубокое ощущение своих корней, тесной связи с отечеством, его историей, культурой, в каких бы обстоятельствах человек ни оказался. В этом заключается патриотизм. Не в барабанном бое, не в маршах с группой поддержки. Нужно относиться к своей земле как к дому. К соотечественникам — как к своей семье», — пояснил собеседник ФАН.

Патриотизм не в барабанном бое: полковник Клюкин о миссии таких картин, как «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он добавил, что качество некоторых отечественных кинолент в этом жанре вызывает у него беспокойство.

«У нас сейчас копируется американская манера подачи. Вот что меня больше всего беспокоит. Если сравнить даже сюжетные линии, манеру игры актеров в фильмах на патриотическую и военно-патриотическую тематику, снятых до 1960 годов, и современных, вы увидите, насколько большая разница. Это видно чисто внешне и даже в лексике, в разговорах. Делают патриотический фильм чуть ли не документальный, а персонажи разговаривают на полу-уголовном современном жаргоне. Это далеко не патриотизм. Патриотизм — это еще и воспитание внутренней культуры», — подытожил полковник в отставке.

Ранее генерал-майор авиации Михаил Макарук в беседе с ФАН указал на нехватку в нашей стране патриотического кино. По его словам, необходимо снимать больше лент, рассказывающих о реальных исторических событиях и героях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Патриотизм не в барабанном бое: полковник Клюкин о миссии таких картин, как «Гранит»
патриотизм гранит клюкин
Комментировать