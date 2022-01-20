Патриотизм не в барабанном бое: полковник Клюкин о миссии таких картин, как «Гранит»

В некоторых современных военно-патриотических лентах допускаются серьезные ошибки. Таким мнением в беседе с ФАН поделился бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

Собеседник рассказал о своем отношении к патриотическому кино на фоне выхода фильма о российских инструкторах «Гранит».

«Как жанр — патриотическое кино, бесспорно, необходимо», — заявил бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел».

Владимир Клюкин также поделился своим пониманием того, что представляет собой настоящая любовь к Родине.

«Патриотизм — глубокое ощущение своих корней, тесной связи с отечеством, его историей, культурой, в каких бы обстоятельствах человек ни оказался. В этом заключается патриотизм. Не в барабанном бое, не в маршах с группой поддержки. Нужно относиться к своей земле как к дому. К соотечественникам — как к своей семье», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он добавил, что качество некоторых отечественных кинолент в этом жанре вызывает у него беспокойство.

«У нас сейчас копируется американская манера подачи. Вот что меня больше всего беспокоит. Если сравнить даже сюжетные линии, манеру игры актеров в фильмах на патриотическую и военно-патриотическую тематику, снятых до 1960 годов, и современных, вы увидите, насколько большая разница. Это видно чисто внешне и даже в лексике, в разговорах. Делают патриотический фильм чуть ли не документальный, а персонажи разговаривают на полу-уголовном современном жаргоне. Это далеко не патриотизм. Патриотизм — это еще и воспитание внутренней культуры», — подытожил полковник в отставке.

Ранее генерал-майор авиации Михаил Макарук в беседе с ФАН указал на нехватку в нашей стране патриотического кино. По его словам, необходимо снимать больше лент, рассказывающих о реальных исторических событиях и героях.