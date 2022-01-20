София Ротару посвятила Stories покойному мужу

Киев, 20 января. Народная артистка София Ротару — не из тех звезд эстрады, кто делится с публикой подробностями личной жизни. Однако в день рождения покойного мужа певица решила опубликовать фотографию с ним.

Знаменитость разместила кадр с единственным спутником своей жизни, народным артистом Украины Анатолием Евдокименко в Stories личного Instagram-аккаунта. На снимке музыкант запечатлен уже в немолодых годах. На его лице видна едва заметная улыбка, а задумчивый взгляд куда-то устремлен. Звезда не стало как-либо комментировать изображение, добавив к нему лишь символ разбитого сердца, передают «Дни.ру».

Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Ротару прожила с Евдокименко счастливые 34 года, пока он не умер в 2002 году. Причиной смерти руководителя ансамбля «Червона рута» стал инсульт. Для певицы безвременный уход любимого мужчины стал большим ударом. С тех пор она больше ни с кем не связала себя узами брака и в компании кавалеров замечена не была. Если бы не скоропостижная гибель, 20 января музыкант отметил свой 80-летний юбилей.

Несколькими днями назад знаменитая исполнительница сообщила, что в свои 74 года готовится к выходу новой песни. Она попросила поклонников открыто делиться впечатлениями о релизе в комментариях под будущей публикацией в Сети.