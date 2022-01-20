Полицейские спасли едва не замерзшего в лесу пенсионера в Подмосковье

Москва, 20 января. 84-летний мужчина ушел в лес на лыжах. Он собирался набрать воды в роднике. После нескольких часов ожидания тревогу подняла его дочь. Она обратилась к полицейским Зарайска с заявлением о том, что отец отправился в лес и отсутствует уже три часа.

Сотрудники уголовного розыска тут же отправились на поиски пропавшего пенсионера. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину нашли в снегу в трех километрах от входа в лес. К пострадавшему привели его заснеженные следы. Он был без сознания и практически замерзал. Правоохранители сразу же оказали ему первую помощь и на руках понесли к дороге. К этому времени туда уже подъехала скорая помощь. Медики продолжили восстановительные процедуры. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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