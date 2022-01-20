Россия и Иран: чего ждать от контактов на высшем уровне

Визит президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси в Москву и его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным — важнейшее событие только что начавшегося года. Лидеры двух стран впервые встретились в формате личной встречи, и то, что для этой встречи выбран момент, когда у обеих стран идут напряженные переговоры с США и рядом стран Запада, говорит, безусловно, о многом.

Необходимо также учитывать, что президенты Ирана не часто покидают свою страну. А для Эбрахима Раиси в качестве президента этот зарубежный визит и вовсе является первым.

Китай и Россия — кто ближе?

Интересно, что при всей очевидной значимости состоявшегося диалога между лидерами информации о содержании их разговоров в СМИ попало немного. На мой взгляд, это связано с тем, что некоторые вопросы, обсуждаемые во время встречи, пока остаются «за кадром», об окончательных итогах визита президента Ирана можно будет судить после возвращения господина Раиси в Тегеран. Тем не менее ряд принципиальных позиций был обозначен.

«На международной арене мы сотрудничаем очень плотно, — отметил президент РФ. — Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом... Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам».

За этими словами просматривается признание возрастающего значения роли Ирана в афганском урегулировании. Напомним: накануне визита именно в Тегеране прошли переговоры представителей талибов и оппозиции из Фронта национального сопротивления, что стало первым реальным шагом к созданию инклюзивного правительства. Пусть цель пока не достигнута, но очевидно, что переговорная площадка нащупывается.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь господин Раиси поблагодарил Россию за содействие в деле вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Полноправным ее членом Иран стал в сентябре 2021 года, то есть уже при нынешнем президенте.

Безусловно, нынешнюю московскую встречу следует рассматривать в контексте большой евразийской геополитики. Я имею в виду, прежде всего, недавний визит в Пекин главы иранского МИД Хоссейна Амир Абдоллахиана. Как известно, он заявил, что Иран будет активно участвовать в китайском проекте «Пояс и путь» и собирается строго придерживаться договоренностей, зафиксированных в соглашении об иранско-китайском стратегическом партнерстве на 25 лет (подписано в марте 2021 года). Интересно, что подробности этого документа (а именно — дорожная карта к нему) до сих пор остаются непубличными.

В столь быстром сближении Ирана с Китаем многие аналитики видят попытку официального Тегерана оказать психологическое давление на Запад в ходе сложных переговоров в Вене по так называемой иранской ядерной сделке (отказ от военной ядерной программы в обмен на снятие санкций). В этом смысле весьма показательно то, что во время своей беседы с российским президентом иранский лидер напомнил о ранее выраженном желании заключить с РФ договор, аналогичный соглашению с КНР.

«Мы передали нашим российским коллегам документ о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, который может определить перспективу как минимум на 20 лет», — сказал Эбрахим Раиси.

Логично предположить, что и к этому предложению, на которое в Тегеране ждут ответа, прилагаются свои дорожные карты.

Главное сегодня — снять санкции

Теперь о контексте визита президента Ирана. Для Тегерана он крайне важен в свете проходящих в Вене переговоров по иранской ядерной программе. Как известно, на них пока не удалось достичь видимых результатов. Мешают в первую очередь чрезмерные требования США, которые настаивают на радикальных уступках иранской стороны.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Тема противостояния Ирана и Вашингтона неоднократно затрагивалась на московской встрече.

«Мы более 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз», — отметил президент Исламской Республики Иран.

Тем не менее в ходе диалога просматривалось, что Владимир Путин старается несколько скорректировать жесткую позицию своего иранского коллеги. По его мнению, для иранской стороны сегодня чрезвычайно важно добиться снятия санкций. Это необходимо сделать для возрождения национальной экономики, которая находится не в лучшем состоянии. Поэтому прогресса на переговорах в Вене так или иначе следует добиваться.

Программа визита президента Ирана в Москву достаточно разнообразна. Она включила в себя не только личные встречи с президентом РФ, но и выступление в российском парламенте, посещение Московской соборной мечети, а также общение с мусульманским духовенством, в частности, с муфтием Равилем Гайнутдином.

Полагаю, что российским депутатам надолго запомнятся поздравления с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым президента Исламской Республики Иран, прозвучавшие с думской трибуны. Сейед Эбрахим Раиси отметил, что народ Ирана и исламский мир придают большое значение личности Иисуса Христа и уважают религиозные ценности.

«В соответствии с нашими каноническими учениями мы верим, что самый главный посыл между всеми авраамическими религиями — общий. Это — духовное совершенствование человечества», — сказал он на прощание депутатам.

Подытоживая визит президента Ирана, можно сказать, что в ходе его четко обозначалась новая геополитическая конфигурация в Евразии: Россия — Иран — Китай.