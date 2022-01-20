Кулеба упрекнул Запад за неторопливость в принятии решений по России

Киев, 20 января. Неторопливость Запада в оценке действий России может дорого обойтись для Украины, заявил в ходе брифинга глава Министерства иностранных дел государства Дмитрий Кулеба.

Нет никаких сомнений в том, что западные партнеры поддержат Киев конкретными делами и будут готовы ввести жесткие санкции против Москвы, отметил дипломат. Однако медлительность США и Евросоюза в принятии решений по России могут обернуться нежелательными последствиями для Украины, отметил он.

«Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России», — сказал Кулеба.

Как стало известно ранее, Кулеба показал американскому госсекретарю Энтони Блинкену карту Украины с тремя российскими регионами. Об этом сообщил сам глава Госдепа, который провел встречу с коллегой в Киеве.