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Кулеба упрекнул Запад за неторопливость в принятии решений по России

Политика
Кулеба упрекнул Запад за неторопливость в принятии решений по России
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @dmytro_kuleba / Global Look Press / Sebastian Gollnow

Киев, 20 января. Неторопливость Запада в оценке действий России может дорого обойтись для Украины, заявил в ходе брифинга глава Министерства иностранных дел государства Дмитрий Кулеба.

Нет никаких сомнений в том, что западные партнеры поддержат Киев конкретными делами и будут готовы ввести жесткие санкции против Москвы, отметил дипломат. Однако медлительность США и Евросоюза в принятии решений по России могут обернуться нежелательными последствиями для Украины, отметил он.

«Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России», — сказал Кулеба.

Как стало известно ранее, Кулеба показал американскому госсекретарю Энтони Блинкену карту Украины с тремя российскими регионами. Об этом сообщил сам глава Госдепа, который провел встречу с коллегой в Киеве.

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украина россия запад кулеба
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