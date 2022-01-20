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Избирательная комиссия Ливии сформировала два комитета по выборам

Весь мир
Избирательная комиссия Ливии сформировала два комитета по выборам
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 20 января. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии решила сформировать два комитета, касающихся допуска кандидатов к участию в президентских выборах. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте ведомства.

Первый орган займется проверкой и документированием актов, вынесенных судами и апелляционными комитетами. Специалисты выяснят их соответствие положениям Статей 48 и 49 Главы десятой Закона о выборах руководителя государства, касающиеся подачи жалоб.

Задача второй комиссии заключается в рассмотрении «рекомендательных списков», представленных претендентами на пост президента. Чиновники проверят документы ливийцев, имена которых включены в предварительный реестр. Согласно электоральному законодательству, чтобы вступить в предвыборную гонку, кандидат должен собрать подписи не менее пяти тысяч избирателей.

В постановлениях указано, что новые комитеты по окончанию работы представят отчеты совету ВИК.

Президентские выборы, запланированные на 24 декабря 2021 года, сорвались из-за вмешательства западных дипломатов. После провала избирком предложил перенести мероприятие на 24 января, однако дата до сих пор не определена.

В начале недели глава ВИК Имад ас-Саих подтвердил, что ведомству необходимо от шести до восьми месяцев, чтобы должным образом завершить подготовку к всеобщему голосованию. По его словам, для успешного проведения плебисцита важны четыре фактора: политический консенсус, безопасность, финансирование и законодательство.

Ранее специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс призвала ливийский парламент не формировать новый временный кабмин взамен переходного Правительства национального единства, срок мандата которого истек 24 декабря 2021 года. Американский дипломат указала парламентариям на необходимость сосредоточиться на проведении избирательного процесса.

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