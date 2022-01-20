Школьники в Пенсильвании создали клуб для чтения «неполиткорректных» книг

Гаррисберг, 20 января. Школьники Катцтауна — района округа Беркс на востоке штата Пенсильвания, создали книжный клуб, где читают и обсуждают классические литературные произведения, попавшие в США под пресс цензуры.

Создательница «Подросткового клуба запрещенных книг», 14-летняя ученица восьмого класса Джослин Диффенбо говорит, что идея о создании сообщества возникла у нее после того, как она прочла о протестах по поводу запрета чтения книг на темы расы, гендерной идентичности и сексуальности, который был введен в школах по всей стране. Среди запрещенных книг оказалось множество классических произведений, которые перестали вписываться в понятия о политкорректности.

«Я хотела убедиться, что у подростков есть доступ к книгам, которые их интересуют, и не позволить группам в нашем сообществе диктовать, что мы можем и не можем читать», — говорит она.

В ноябре во время нескольких встреч между родителями и членами школьного совета состоялись жаркие дискуссии по поводу книг на тему ЛГБТ, которые, как считалось, были доступны учащимся в библиотеке средней школы. Обеспокоенные родители заявили, что в книгах содержится неподобающий контент для взрослых, и потребовали изъять книги.

«К сожалению, мы видим, как группа в нашем сообществе начинает предлагать запретить книги во время заседаний нашего школьного совета. Увидев предлагаемый запрет книг в Техасе и опыт школьного округа Сентрал-Йорк, я забеспокоилась о цензуре в нашем собственном сообществе», — сказала Лиза Диффенбо, мать школьницы, которая помогла организовать книжный клуб.

По словам Джослин ее цель — вести открытые беседы с другими подростками о книгах, которые, как считается, не должны попасть в их руки и формировать свое собственное мнение.

Go Teens! Teens come out for newly created Kutztown Banned Book Club https://t.co/Ci443HT2z0 #verbodenboekenclub #lezenisleuk — Yvette Cramer (@YvetteMCramer) January 20, 2022

«Этот клуб дает подросткам возможность читать книги, которые говорят с ними, и иметь возможность свободно обсуждать свои собственные мнения без цензуры. Это также дает им возможность взглянуть на историю запрета книг и связать ее с тем, что происходит сегодня», — говорит Лиза Диффенбо.

Джордан Буситс, сотрудница местного книжного магазина, в котором проходят собрания клуба, говорит, что цель клуба — заставить подростков читать и обсуждать книги, которые в настоящее время попадают под запрет по всей территории США.

«Мы планируем сосредоточиться на темах, из-за которых каждая книга, которую мы будем читать, запрещена — как старые, так и более поздние книги, как они связаны с историей, прошлым и настоящим социальных проблем нашей страны. Мы надеемся, что это поможет нашим участникам развить навыки критического мышления в отношении того, как художественная литература может быть отражением своей эпохи, а также как это может повлиять на реальность», — говорит она.

Она сообщила, что первой книгой, которую обсудили члены клуба, стал «Скотный двор» Джорджа Оруэлла — классическое произведение, присутствие которого в школах и библиотеках США неоднократно запрещалось или оспаривалось.

Федеральное агентство новостей /

По словам Буситс, создание клуба вызвало одобрение со стороны местных жителей. Многие предлагают магазину пожертвования для поддержки этой инициативы.

В настоящее время в США под запрет попали сотни книг, которые не отвечают новым нормам политкорректности, продвигаемой в обществе. Под запретом, среди прочих, оказались произведения Марка Твена, Гарриет Бичер-Стоу, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Рэя Брэдбери, классические антиутопии Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, а также множество произведений других авторов.