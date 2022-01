Школьники в Пенсильвании создали клуб для чтения «неполиткорректных» книг

Гаррисберг, 20 января. Школьники Катцтауна — района округа Беркс на востоке штата Пенсильвания, создали книжный клуб, где читают и обсуждают классические литературные произведения, попавшие в США под пресс цензуры.

Создательница «Подросткового клуба запрещенных книг», 14-летняя ученица восьмого класса Джослин Диффенбо говорит, что идея о создании сообщества возникла у нее после того, как она прочла о протестах по поводу запрета чтения книг на темы расы, гендерной идентичности и сексуальности, который был введен в школах по всей стране. Среди запрещенных книг оказалось множество классических произведений, которые перестали вписываться в понятия о политкорректности.

В ноябре во время нескольких встреч между родителями и членами школьного совета состоялись жаркие дискуссии по поводу книг на тему ЛГБТ, которые, как считалось, были доступны учащимся в библиотеке средней школы. Обеспокоенные родители заявили, что в книгах содержится неподобающий контент для взрослых, и потребовали изъять книги.

По словам Джослин ее цель — вести открытые беседы с другими подростками о книгах, которые, как считается, не должны попасть в их руки и формировать свое собственное мнение.

Go Teens! Teens come out for newly created Kutztown Banned Book Club https://t.co/Ci443HT2z0 #verbodenboekenclub #lezenisleuk