Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 19:10
19:07
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро
19:07
Общество
Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
19:03
Весь мир
Президент Аргентины хочет запретить автомобили к 2041 году
19:01
Армия
Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море
19:01
Происшествия
На территории завода ОАО «Пластполимер» в Петербурге произошел пожар
19:00
Общество
Режиссеру Хотиненко — 70: какие картины режиссера обрели популярность и любовь зрителей
19:00
Весь мир
Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию
19:00
Общество
Сотрудники Музея Ван Гога в Амстердаме открыли в здании салон красоты
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 января
18:58
Политика
Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Школьники в Пенсильвании создали клуб для чтения «неполиткорректных» книг

Весь мир
Школьники в Пенсильвании создали клуб для чтения «неполиткорректных» книг
pixabay.com  / 

Гаррисберг, 20 января. Школьники Катцтауна — района округа Беркс на востоке штата Пенсильвания, создали книжный клуб, где читают и обсуждают классические литературные произведения, попавшие в США под пресс цензуры.

Создательница «Подросткового клуба запрещенных книг», 14-летняя ученица восьмого класса Джослин Диффенбо говорит, что идея о создании сообщества возникла у нее после того, как она прочла о протестах по поводу запрета чтения книг на темы расы, гендерной идентичности и сексуальности, который был введен в школах по всей стране. Среди запрещенных книг оказалось множество классических произведений, которые перестали вписываться в понятия о политкорректности.

«Я хотела убедиться, что у подростков есть доступ к книгам, которые их интересуют, и не позволить группам в нашем сообществе диктовать, что мы можем и не можем читать», — говорит она.

В ноябре во время нескольких встреч между родителями и членами школьного совета состоялись жаркие дискуссии по поводу книг на тему ЛГБТ, которые, как считалось, были доступны учащимся в библиотеке средней школы. Обеспокоенные родители заявили, что в книгах содержится неподобающий контент для взрослых, и потребовали изъять книги.

«К сожалению, мы видим, как группа в нашем сообществе начинает предлагать запретить книги во время заседаний нашего школьного совета. Увидев предлагаемый запрет книг в Техасе и опыт школьного округа Сентрал-Йорк, я забеспокоилась о цензуре в нашем собственном сообществе», — сказала Лиза Диффенбо, мать школьницы, которая помогла организовать книжный клуб.

По словам Джослин ее цель — вести открытые беседы с другими подростками о книгах, которые, как считается, не должны попасть в их руки и формировать свое собственное мнение.

«Этот клуб дает подросткам возможность читать книги, которые говорят с ними, и иметь возможность свободно обсуждать свои собственные мнения без цензуры. Это также дает им возможность взглянуть на историю запрета книг и связать ее с тем, что происходит сегодня», — говорит Лиза Диффенбо.

Джордан Буситс, сотрудница местного книжного магазина, в котором проходят собрания клуба, говорит, что цель клуба — заставить подростков читать и обсуждать книги, которые в настоящее время попадают под запрет по всей территории США.

«Мы планируем сосредоточиться на темах, из-за которых каждая книга, которую мы будем читать, запрещена — как старые, так и более поздние книги, как они связаны с историей, прошлым и настоящим социальных проблем нашей страны. Мы надеемся, что это поможет нашим участникам развить навыки критического мышления в отношении того, как художественная литература может быть отражением своей эпохи, а также как это может повлиять на реальность», — говорит она.

Она сообщила, что первой книгой, которую обсудили члены клуба, стал «Скотный двор» Джорджа Оруэлла — классическое произведение, присутствие которого в школах и библиотеках США неоднократно запрещалось или оспаривалось.

Власть и деньги: как Демократическая партия и интернет-гиганты уничтожают свободу в США
Федеральное агентство новостей /

По словам Буситс, создание клуба вызвало одобрение со стороны местных жителей. Многие предлагают магазину пожертвования для поддержки этой инициативы.

В настоящее время в США под запрет попали сотни книг, которые не отвечают новым нормам политкорректности, продвигаемой в обществе. Под запретом, среди прочих, оказались произведения Марка Твена, Гарриет Бичер-Стоу, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Рэя Брэдбери, классические антиутопии Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, а также множество произведений других авторов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Школьники в Пенсильвании создали клуб для чтения «неполиткорректных» книг
сша цензура
Комментировать