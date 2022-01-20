Украина осталась без стратегических запасов зерна из-за его продажи в Турцию

Санкт-Петербург, 20 января. Украина переживает тяжелые времена: хлебозаводы останавливаются из-за высокой стоимости газа, оператор ГТС столкнулся с воровством топлива мелкими провайдерами, а гривна продолжает падать по отношению к доллару.

Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» отметил, что дефицит энергоносителей бьет по всем отраслям украинской экономики, однако главная проблема — в сфере государственного управления.

«Вся пшеница твердых сортов была отправлена из Украины на экспорт, преимущественно в Турцию. Сейчас украинские хлебозаводы вынуждены покупать муку турецкого производства, сделанную из зерна, выращенного в стране. Это проблема госуправления. Чиновники допустили бесконтрольный вывоз зерна из Украины, не позаботившись о создании стратегического запаса и обеспечении продовольственной безопасности. Экспортные пошлины, как в других странах, введены также не были», — констатировал он.

Ситуация спровоцировала инвесторов на избавление от украинских ценных бумаг. Они не доверяют этому государству, как и большинство граждан, уезжающих жить и работать за границу. Украинцы не хотят хранить сбережения в гривнах, что приводит к ослаблению национальной валюты и развалу системы управления, добавил Белашко.