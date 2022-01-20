Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 19:09
19:07
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро
19:07
Общество
Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
19:03
Весь мир
Президент Аргентины хочет запретить автомобили к 2041 году
19:01
Армия
Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море
19:01
Происшествия
На территории завода ОАО «Пластполимер» в Петербурге произошел пожар
19:00
Общество
Режиссеру Хотиненко — 70: какие картины режиссера обрели популярность и любовь зрителей
19:00
Весь мир
Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию
19:00
Общество
Сотрудники Музея Ван Гога в Амстердаме открыли в здании салон красоты
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 января
18:58
Политика
Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украина осталась без стратегических запасов зерна из-за его продажи в Турцию

  /   Обновлено: 20 января 2022 19:00
Экономика
Украина осталась без стратегических запасов зерна из-за его продажи в Турцию
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 20 января. Украина переживает тяжелые времена: хлебозаводы останавливаются из-за высокой стоимости газа, оператор ГТС столкнулся с воровством топлива мелкими провайдерами, а гривна продолжает падать по отношению к доллару.

Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» отметил, что дефицит энергоносителей бьет по всем отраслям украинской экономики, однако главная проблема — в сфере государственного управления.

«Вся пшеница твердых сортов была отправлена из Украины на экспорт, преимущественно в Турцию. Сейчас украинские хлебозаводы вынуждены покупать муку турецкого производства, сделанную из зерна, выращенного в стране. Это проблема госуправления. Чиновники допустили бесконтрольный вывоз зерна из Украины, не позаботившись о создании стратегического запаса и обеспечении продовольственной безопасности. Экспортные пошлины, как в других странах, введены также не были», — констатировал он.

Ситуация спровоцировала инвесторов на избавление от украинских ценных бумаг. Они не доверяют этому государству, как и большинство граждан, уезжающих жить и работать за границу. Украинцы не хотят хранить сбережения в гривнах, что приводит к ослаблению национальной валюты и развалу системы управления, добавил Белашко.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Украина осталась без стратегических запасов зерна из-за его продажи в Турцию
украина газ зерно экономика украины кризис на украине медиагруппа патриот
Комментировать