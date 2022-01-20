Новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ готовы к передаче в Вооруженные силы РФ

Москва, 20 января. Российские войска получат на вооружение новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник». Они будут переданы в ВС РФ в рамках военной приемки техники.

Как отмечается в публикациях СМИ, улучшенная версия «Ночного охотника» является совершенно новым боевым комплексом. Арсенал вооружения вертолета был расширен в пять раз, также теперь он может зависать на высоте 3,5 километра, а вертикальная скорость достигает 10 метров в секунду. Однако главным достоинством модифицированного Ми-28НМ является прицельная система.

Ранее аналитик американского издания 19Fortyfive внес вертолеты типа «Ночной охотник» в топ-5 самых смертоносных вооружений российского производства. Кроме того, «Царьград» рассказывал, что ВС РФ получили еще одну мощную единицу вооружения — вертолет огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН.