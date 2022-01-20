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Цены на золото скакнули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции

Экономика
Цены на золото скакнули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили возросший спрос на золото и объяснили, почему в ближайшее время цены на нефть не упадут ниже 85 долларов за баррель марки Brent.

Нефть

В ходе торгов 19 января обновился очередной двухгодичный максимум по ценам на нефть: стоимость барреля достигла 89,2 доллара. Правда, к концу дня цена снизилась до 87,5 доллара, сейчас нефть продолжает торговаться на этой отметке.

«Ограниченное предложение продолжает удерживать цены на нефть на достаточно высоком уровне. Поскольку ОПЕК по-прежнему не может нарастить ее добычу в рамках установленных квот. Дополнительное влияние на рынок оказала и атака беспилотниками нефтяных объектов ОАЭ со стороны хуситов. Плюс на этой неделе произошло возгорание на нефтепроводе «Киркук-Джейхан», который соединяет Ирак и Турцию», — рассказали аналитики.

Согласно данным, опубликованным Американским институтом нефти, запасы черного золота выросли на 1,4 млн баррелей. По словам аналитиков, эта цифра стала неожиданностью, теперь участники рынка с нетерпением ожидают официальную статистику минэнерго по запасам, она тоже может повлиять на котировки.

Специалисты отмечают, спрос на нефть является устойчивым и потихоньку приближается к допандемийному уровню. При этом мировые запасы нефти серьезно сократились и достигли своего минимального значения за последние семь лет.

«Негативный сигнал для нефти дал президент США Джо Байден, заявив, что будет бороться с высокими ценами путем переговоров с лидерами нефтедобычи. Это логично. Высокие цены на черное золото подстегивают инфляцию, идет рост цен на бензин, а это негативно сказывается на американском потребителе», — прокомментировали они.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время стоимость нефти продолжит колебаться в диапазоне 85-90 долларов за баррель.

Цены на золото скаканули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
Пресс-служба Сената национального конгресса Аргентины

Золото

Золото в цене выросло с уровня 1813 до 1840 долларов за тройскую унцию и продолжает удерживать свои позиции.

«Снижение доходности десятилетних американских облигаций позитивно сказалось на стоимости золота. Они же повлияли и на курс доллара, который по индексу DXY упал с уровня 95,8 до 95,4 пункта. Фактором роста золота стало заявление Байдена о том, что ФРС должна предпринять все необходимые меры, чтобы обуздать высокую инфляцию, которая достигла максимального значения за последние 40 лет», — рассказали специалисты.

По их словам, признание высокого уровня инфляции со стороны президента США спровоцировало рост спроса на золото, которое стало инструментом хеджирования рисков.

Рубль

Несмотря на то, что в среду курс национальной валюты РФ укрепился, доллар упал с отметки 77 до 76 рублей. Уже в четверг ситуация изменилась — курс составил 76,75 рубля за доллар.

«На рубль давит геополитика и ситуация с Украиной. Российский МИД подтвердил, что 21 января состоятся переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что тоже может отразиться на курсе валют. Риторика Байдена, который пригрозил нашей стране очередными санкциями в случае вторжения РФ на Украину, подпортила настроение участникам рынка. Однако призывы к диалогу несколько остудили ситуацию», — пояснили специалисты.

Цены на золото скаканули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
Федеральное агентство новостей /

Поддержку рублю на данный момент продолжают оказывать высокие цены на нефть и налоговый период в России. Как сказали аналитики, также обнадеживающе звучат заявления Центробанка, который готов предпринять меры, если рубль начнет падать.

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