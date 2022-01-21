Эрдоган выделил 150 миллионов долларов на строительство 36 новых тюрем

Эрдоган предложил России и Украине помочь урегулировать разногласия; Турция и Армения провели первые переговоры о нормализации отношений; школьники в курдских городах Турции лишены возможности учить родной язык, а Эрдогану предсказывают Нобелевскую премию по экономике. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Предложение Эрдогана

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара может стать площадкой для встречи лидеров Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Эрдоган пригласил глав государств России и Украины приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем между странами. Анкара готова сыграть любую роль для снижения напряженности между Москвой и Киевом», — сказал он.

❝HER ROLÜ ÜSTLENMEYE HAZIRIZ❞



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için her rolü üstlenmeye hazırdır. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek. — Yeni Şafak (@yenisafak) January 19, 2022

Давутоглу и оппозиция

«Партия будущего», председателем которой является бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, готовится вступить в союз с оппозицией. Об этом стало известно после встречи председателя «Партии будущего» с лидером «Хорошей партии». Давутоглу предложил лидерам политического блока «Республиканской народной партии» (РНП) и «Хорошей партии» провести реорганизацию альянса на «высоком уровне» и изменить название.

Давутоглу основал партию в 2019 году, после того как покинул правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) из-за разногласий.

Согласно последним опросам, оппозиционный альянс идет рука об руку с правящим блоком, состоящим из ПСР и крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД).

Тоска по родине

По данным Турецкого статистического института, число граждан Турции, выехавших за границу, в 2019 году достигло 330 289 человек, увеличившись на 2% по сравнению с 2018 годом. Сообщается, что 54,6% этих эмигрантов составляли мужчины и 45,4% женщины. При этом 15,2% принадлежали к возрастной группе 25-29 лет, 13% были в возрасте от 30 до 34 лет и 12,6% — от 20 до 24 лет. Большая часть мигрантов прибыла из Стамбула — их доля составила 42,5% от общего числа.

Издание Duvar побеседовало с некоторыми турками, переехавшими на постоянное жительство за границу, и выяснило, что никто из них не сожалеет о своем решении, но при этом они скучают по родине.

Правительство Эрдогана на десятилетия отбросило Турцию назад в области прав человека

Во Всемирном отчете за 2022 год, опубликованном 13 января правозащитной организацией Human Rights Watch, говорится, что правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, преследует оппозицию, подрывает независимость судебной системы, разрушает демократические институты и «на десятилетия отбросило Турцию назад в области прав человека».

HRW заявляет, что Турция является первой страной, вышедшей из «Стамбульской конвенции», защищающей права женщин, и до сих пор отказывается освободить бизнесмена Османа Кавалу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В отчете подчеркивается, что политический контроль над судами стал основной причиной ослабления верховенства закона в Турции.

«Власти продолжают использовать обвинения в терроризме и диффамации для преследования правозащитников и нарушения их права на собрания», — говорится в заявлении международной организации.

The authoritarian and highly centralized presidential government of Recep Tayyip Erdoğan has set back Turkey’s human rights record by decades. #Rights2022 https://t.co/c5XmBLQf8G pic.twitter.com/jcxT8x1DPV — Human Rights Watch (@hrw) January 14, 2022

Эрдогану предрекают Нобелевскую премию

Обозреватель провластной газеты Türkiye Неджметтин Батырел заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получит Нобелевскую премию по экономике за «новую экономическую модель», основанную на снижении роли иностранной валюты и защищенных депозитных счетах в турецких лирах.

В статье Батырел утверждает, что суммы, которые были переведены на счета в лирах, демонстрирует «веру» и «поддержку» общества в отношении системы президента Эрдогана. По словам обозревателя, с начала года на депозиты в лирах было конвертировано и вложено более 11 миллиардов долларов.

«Люди верят в президента Эрдогана и полностью поддерживают систему, которую он внедрил на практике», — написал он.

Тем временем, многие экономисты утверждают, что политика Эрдогана, основанная на низких процентных ставках, на самом деле не будет способствовать росту за счет экспорта, учитывая, что большая часть ресурсов в Турцию импортируется. Несмотря на то, что модель «низкие процентные ставки — низкая инфляция» является несостоятельной в традиционной экономической теории, Батырел считает, что это прорыв и он принесет турецкому президенту Нобелевскую премию по экономике.

'Şakkadanak' Necmettin Batırel: Erdoğan Nobel ekonomi ödülünü alacakhttps://t.co/mQ2nnwffYF pic.twitter.com/soK8qoTZQr — Millî Gazete (@milligazetecom) January 15, 2022

Турки в Черногории

В интервью новостному сайту Duvar посол Периша Кастратович заявил, что в Черногории функционирует около 3200 турецких компаний, что составляет треть всех иностранных компаний, зарегистрированных в стране.

«Турецкие строительные компании участвуют в возведении первой автомагистрали в Черногории, а также в строительстве туристических баз», — отметил он.

Переговоры Турции и Армении

Министерство иностранных дел Турции заявило, что первый раунд переговоров между Турцией и Арменией по налаживанию отношений после десятилетий вражды прошел в «позитивной и конструктивной» атмосфере, добавив, что стороны привержены полной нормализации. В ведомстве добавили, что место и дата следующей встречи будут определены позже.

Посланники Турции и Армении провели переговоры в Москве 14 января, что, как ожидает Ереван, приведет к установлению дипломатических отношений и открытию границ. Страны не имели дипломатических или коммерческих отношений в течение трех десятилетий и переговоры являются первой попыткой восстановить связи после мирного соглашения 2009 года. Эта сделка так и не была ратифицирована, и отношения Турции и Армении остаются напряженными.

#Sondakika Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ilk toplantısı Moskova’da yapılırken ikinci toplantının iki ülkeden birinde yapılması planlanıyor.https://t.co/o7Xf8mRySw pic.twitter.com/LPZ6xbDdVL — TGRT HABER (@tgrthabertv) January 20, 2022

Женский протест

18 января полиция задержала девять женщин в Анкаре за попытку провести протестную акцию перед парламентом, на которой они хотели призвать власти к бесплатному производству прокладок и тампонов по всей стране.

Полиция не позволила сделать заявление и применила силу. Кадры задержания позже были опубликованы в социальных сетях различных женских организаций.

Ankara'da "regl ürünleri ücretsiz olsun" talepleri için TBMM'ye yürümek isteyen Kampüs Cadısı ve eyleme destek olan Mor Dayanışma üyesi kadınlar engellendi ve göz altına alındı !



Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın ! #haklarımızasahipçıkıyoruz#reglürunleriücretsizolsun pic.twitter.com/4Rc5AJEOJn — MorDayanışma (@DayanismaMor) January 18, 2022

Оппозиция отправит сирийцев домой

Лидер «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что при правительстве, возглавляемом оппозицией, сирийцы, проживающие в Турции, в течение двух лет будут «отправлены обратно в свою страну под музыку».

Комментарий Кылычдароглу прозвучал в связи с тем, что вопрос о беженцах и иммигрантах стал краеугольным камнем запланированных на 2023 год выборов. В Турции официально проживает более 3,6 миллиона сирийских беженцев. Многие мигранты, живущие в стране, работают в теневом секторе за зарплату намного ниже минимальной. Это также вызывает недовольство граждан, которые уверены, что дешевый труд мигрантов обесценивает работу в Турции.

В последние месяцы турки совершили серию жестоких нападений на сирийцев, в том числе в таких крупных городах как Стамбул и Анкара.

Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğizhttps://t.co/UoZFhuM1Br — T24 (@t24comtr) January 17, 2022

Новые тюрьмы

Согласно инвестиционной программе на 2022 год, которая была подписана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, значительно увеличилось финансирование, выделяемое на разведку, службы безопасности, а также на строительство тюрем по всей стране. Министерству юстиции было выделено два миллиарда турецких лир (150 миллионов долларов США) на сооружение 36 новых тюрем в 2022 году.

Национальной разведывательной организации (MIT) было выделено 825 миллионов лир (61 миллион долларов США). В прошлом году MIT был предоставлен бюджет в 300 миллионов лир, но они значительно превысили его, потратив в два раза больше — 631 миллион.

Миллионы лир также были выделены турецкой полиции. Из которых 11 миллионов на закупку техники и оборудования «для борьбы с наркотиками» и еще 80 миллионов на «усиление контртеррористической деятельности». Также на подразделение «разведывательных служб» на период 2022-2023 годов выделено в общей сложности 400 миллионов лир.

36 yeni cezaevi geliyor



İktidarın 2022 yılı 'yatırım'ıhttps://t.co/IGXdMVRN8J pic.twitter.com/wZ3EFYK7en — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 18, 2022

Новый судья Конституционного суда

Турецкий парламент избрал Кенана Яшара, главу Коллегии адвокатов Чорум и бывшего кандидата в депутаты от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), на освободившееся место в Конституционном суде. Яшар получил широкую поддержку, учитывая его принадлежность к правящему альянсу. Ранее он был заместителем председателя ПСР в Чоруме. Во время выборов 2007 и 2011 годов ПСР выдвигала его на место в парламенте.

Сторонник Эрдогана займет место Джелала Мюмтаза Акынджи в Конституционном суде, поскольку последний решил уйти в отставку. Акынджи был «оппозиционным» членом суда и его замена увеличила число сторонников правительства в суде до 10 из 15.

Курдские факультативы

Согласно постановлениям Министерства образования, учащиеся в Турции должны иметь возможность записываться на факультативные курсы курдского языка в государственных школах. Однако специалисты в области образования в курдской провинции Диярбакыр заявили, что учащимся фактически отказывают в такой возможности из-за нехватки преподавателей и ресурсов.

Студенты начали выбирать факультативы на весенний семестр 3 января 2022 года, по данным Союза работников образования и науки (Egitim-Sen) в Диярбакыре, и многие хотели выбрать диалекты курманджи и зазаки курдского языка. Однако, для найма учителя нужно, чтобы минимум десять студентов записались на курс. Если это ограничение не соблюдается, занятие отменяется.

В заявлении профсоюза говорится, что существующие с 2012 года курдские факультативы для учащихся 6, 7 и 8 классов фактически упразднены из-за нехватки материалов, учителей и препятствий, созданных школьной администрацией. По их словам, ситуация стала ухудшаться после 2015 года, а в 2019 году не было назначено ни одного учителя.

Eğitim Sen Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Güneş: Kürtçe seçmeli ders engelleniyor, öğrenciler din dersine yönlendiriliyor



ÖZEL HABER | VECDİ ERBAYhttps://t.co/5uywJ2Umen — duvaR (@gazeteduvar) January 19, 2022

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