Эрдоган выделил 150 миллионов долларов на строительство 36 новых тюрем

Эрдоган предложил России и Украине помочь урегулировать разногласия; Турция и Армения провели первые переговоры о нормализации отношений; школьники в курдских городах Турции лишены возможности учить родной язык, а Эрдогану предсказывают Нобелевскую премию по экономике. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара может стать площадкой для встречи лидеров Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Партия будущего», председателем которой является бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, готовится вступить в союз с оппозицией. Об этом стало известно после встречи председателя «Партии будущего» с лидером «Хорошей партии». Давутоглу предложил лидерам политического блока «Республиканской народной партии» (РНП) и «Хорошей партии» провести реорганизацию альянса на «высоком уровне» и изменить название.

Давутоглу основал партию в 2019 году, после того как покинул правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) из-за разногласий.

Согласно последним опросам, оппозиционный альянс идет рука об руку с правящим блоком, состоящим из ПСР и крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД).

По данным Турецкого статистического института, число граждан Турции, выехавших за границу, в 2019 году достигло 330 289 человек, увеличившись на 2% по сравнению с 2018 годом. Сообщается, что 54,6% этих эмигрантов составляли мужчины и 45,4% женщины. При этом 15,2% принадлежали к возрастной группе 25-29 лет, 13% были в возрасте от 30 до 34 лет и 12,6% — от 20 до 24 лет. Большая часть мигрантов прибыла из Стамбула — их доля составила 42,5% от общего числа.

Издание Duvar побеседовало с некоторыми турками, переехавшими на постоянное жительство за границу, и выяснило, что никто из них не сожалеет о своем решении, но при этом они скучают по родине.

Правительство Эрдогана на десятилетия отбросило Турцию назад в области прав человека

Во Всемирном отчете за 2022 год, опубликованном 13 января правозащитной организацией Human Rights Watch, говорится, что правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, преследует оппозицию, подрывает независимость судебной системы, разрушает демократические институты и «на десятилетия отбросило Турцию назад в области прав человека».

HRW заявляет, что Турция является первой страной, вышедшей из «Стамбульской конвенции», защищающей права женщин, и до сих пор отказывается освободить бизнесмена Османа Кавалу, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В отчете подчеркивается, что политический контроль над судами стал основной причиной ослабления верховенства закона в Турции.

The authoritarian and highly centralized presidential government of Recep Tayyip Erdoğan has set back Turkey’s human rights record by decades. #Rights2022 https://t.co/c5XmBLQf8G pic.twitter.com/jcxT8x1DPV