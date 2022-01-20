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Новая жена Гуфа Юлия Долматова засветилась с округлившимся животом на отдыхе в Таиланде

  /   Обновлено: 20 января 2022 18:03
Шоу-бизнес
Новая жена Гуфа Юлия Долматова засветилась с округлившимся животом на отдыхе в Таиланде
instagram.com  /  @yuliyakorolevaa

Москва, 20 января. Известный рэпер Гуф (Алексей Долматов — настоящее имя) во второй раз связал себя узами брака с молодой моделью Юлией Королевой в конце минувшего декабря. Теперь в Сети ходят слухи, что пара ждет появления первенца.

После празднования свадьбы и встречи Нового года влюбленные отправились на отдых в Таиланд. Сам исполнитель, а также его 25-летняя спутница активно делятся с подписчиками снимками из поездки. Так, одной из увеселительных прогулок знаменитостей стало путешествие на лодке.

Новоиспеченная Долматова в Stories Instagram-аккаунта своего мужа позировала на фоне южных красот в купальнике, поверх которого была накинута рубашка. Супруг девушки преимущественно снимал ее сзади. Однако друзья пары выложили фотографии в Сеть с другим ракурсом модели. На одном из снимков было четко видно, что блогер в положении. Об этом свидетельствовал ее округлившийся живот.

Новая жена Гуфа Юлия Долматова засветилась с округлившимся животом на отдыхе в Таиланде
Prt Scr instagram.com / @rshnaiderman

Накануне стало известно, что бывшая жена Гуфа Айза Долматова решила сменить фамилию. Бьюти-блогер прожила в браке с музыкантом больше шести лет. В 2010 году она подарила исполнителю сына.

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