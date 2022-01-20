Алтайская биатлонистка завоевала бронзу на юниорском чемпионате Европы

Поклюка, 20 января. Биатлонистка из Барнаула Анастасия Гришина заняла третье место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров, который стартовал в словенской Поклюке. Женская индивидуальная гонка на 12,5 километра открывала программу соревнований, передает «Алтайская правда». Не секрет, что залогом успеха в этой дисциплине является точная стрельба. Ведь за каждый промах к результату автоматически добавляется одна минута, и компенсировать ее скоростным ходом совсем непросто.

Анастасия безупречно отстреляла на всех четырех огневых рубежах и, несмотря на не самые выдающиеся скоростные показатели (20-й ход — по итогам гонки), после последней стрельбы всерьез претендовала на победу. Помешало неожиданное падение спортсменки на последнем круге. Воспользовавшись этим, Анастасию Гришину обогнали две француженки, которые и заняли первое и второе места. Россиянка стала третьей с отставанием от второго места всего в две десятых секунды.

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