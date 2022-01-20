Экс-генсек НАТО Робертсон вспомнил о пугающей шутке Путина про «Дом Советов» в Брюсселе

Вашингтон, 20 января. Президент России Владимир Путин почти сразу после вступления в должность поверг в ужас польских дипломатов во время встречи с экс-генсеком НАТО Джорджем Робертсоном. Британский политик сам рассказал забавную историю в интервью журналу Foreign Policy.

По словам политика, во время одной из своих первых международных встреч в качестве главы государства российский лидер в шутку обратился к Робертсону с необычным предложением. Путин перечислил все регалии британского чиновника и предложил тому переименовать штаб-квартиру Альянса в Брюсселе, чтобы она больше соответствовал званиям бывшего генсека.

«Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?"» — посмеялся дипломат.

kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Реплика Путина представляла собой игру слов, вспоминает Робертсон. Слово «совет» переводится на английский язык как council, однако президент России намеренно использовал слово Soviets, что вызвало фурор среди собравшихся. По словам собеседника Foreign Policy, больше всего короткой шутки главы государства испугались члены польской делегации.

Президент Владимир Путин сам нередко становится героем чужих острот. Так, например, известный шоумен Андрей Норкин однажды вызвал фурор в эфире ток-шоу «Место встречи» шуткой о двойниках главы государства.