Ольга Бузова не хочет быть матерью-одиночкой

Москва, 20 января. Звезда «Дома-2», певица и телеведущая Ольга Бузова не планирует заводить ребенка для себя, несмотря на нападки хейтеров и давление общества, заявила мать артистки Ирина Бузова.

По мнению родительницы, вопрос о детях должен решаться супругами. Если у ее дочери нет мужа, то и говорить сейчас не о чем. Главное, чтобы в новых отношениях Бузова была счастлива, считает мать.

«Самое главное, чтобы ты жил с любым человеком на равных. Если оба решат, что хотят детей, то они у них будут и столько, сколько они заходят. Но она не готова быть матерью-одиночкой даже ради хейтеров всей мастей», — поделилась Ирина с kp.ru.

Но пока у Бузовой нет человека, с которым можно построить семью. В прошлом году она рассталась с блогером Давидом Манукяном (Давой) и с тех пор звезда не нашла мужчину своей мечты.

Ранее Ирина Бузова назвала Манукяна расчетливым человеком. По ее словам, блогер просто использовал дочь, чтобы раскрутиться. И ей, как более опытной женщине, с самого начала были понятны амбициозные устремления Давы.