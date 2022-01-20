Телеканал Starz представил трейлер продолжения «Чужестранки»

Лос-Анджелес, 20 января. Шестой сезон фэнтезийного сериала «Чужестранка» получил официальный трейлер. Ролик опубликовал телеканал Starz на своем официальном аккаунте на YouTube.

Первые серии шестого сезона многоэпизодный ленты будут показаны уже 6 марта, сообщает «Культуромания». События в нем развернутся вокруг семейства переселенцев в Северной Америке, прибывших на континент одними из первых. Супруги Джейми и Клэр Фрейзер должны будут противостоять новым угрозам, обусловленными разгоревшейся Гражданской войной.

В основу сюжета «Чужестранки» лег одноименный цикл романов писательницы Дианы Гэблдон. Продолжение сериала в точности соответствует событиям, описанным в произведении «Дыхание снега и пепла». Исполнителями главных ролей стали Катрина Балф, Сэм Хьюэн, Софи Скелтон и многие другие.

Ранее в Сети для просмотра стал доступен трейлер мини-сериала «Изобретая Анну». Созданием основанной на реальных событием картины занималась американская киностудия Netflix.