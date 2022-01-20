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Конституционный суд Турции указал на рост нарушений прав граждан в 2021 году

Весь мир
Конституционный суд Турции указал на рост нарушений прав граждан в 2021 году
wikipedia.org  /  Murat Karabulut (VOA) / Public Domain

Анкара, 20 января. Конституционный суд Турции в своем отчете сообщил о множественных нарушениях права на справедливое расследование, обжалованных в ходе разбирательств в прошлом году.

Согласно опубликованной статистике, в период между 2012-м и 2021-м было подано в общей сложности более 361 тысячи исков от физических лиц. Большая часть жалоб, около 80 тысяч, поступила после неудачной попытки государственного переворота в 2016, за которым последовала волна многочисленных преследований и арестов. Значительное число заявлений — порядка 66 тысяч — было отмечено в 2021-м.

Конституционный суд вынес решения по 302 тысячам исков. Из них 86,5% (261,6 тысячи) отклонены по различным причинам на этапе предварительных рассмотрений, по 38,4 тысячам были начаты судебные разбирательства. По 12,6 тысячи дел заявителям отказали в удовлетворении их требований, а порядка 25,6 тысячи жалоб признаны обоснованными.

Несправедливые вердикты

Любопытным фактом стало то, что почти половина принятых к дальнейшему рассмотрению исков (11,8 из 25,6 тысячи) была зарегистрирована за один лишь прошлый год, хотя отчет охватывает десятилетний период. Также СМИ обратили внимание на то, что 76% от общего числа заявлений касались нарушений права граждан на справедливое судебное разбирательство.

Оно гарантирует тем, кто обвиняется в совершении какого-либо преступления, доступ к юридической помощи и проведение объективного и публичного расследования в разумные сроки. Как сообщается, на практике такие дела встречаются регулярно и связаны они в большинстве своем с несправедливым судопроизводством, приводящим, в том числе, к незаконному заключению подозреваемых под стражу.

Такая статистика кажется вполне нормальной с учетом репрессий, которым правительство Реджепа Тайипа Эрдогана иногда подвергает даже инакомыслящих, не участвующих напрямую в общественной деятельности. Судебные власти регулярно выносят «удобные» властям обвинительные приговоры в отношении десятков и сотен оппозиционно настроенных граждан республики, которых формально обвиняют в поддержке запрещенных в стране организаций.

На деле же большая их часть, как свидетельствуют сообщения в СМИ, оказывается просто сторонниками сил, критикующих деятельность правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Довольно символичным стало и недавнее решение Анкары инвестировать в строительство 36 новых тюрем 2 млрд турецких лир (около 149 млн долларов), что превысило дополнительные вложения в борьбу с терроризмом, охрану границ и разведывательные операции вместе взятые.

На фоне приближающихся президентских выборов подобные тенденции лишь набирают обороты, временами доходя до абсурда. Ярким примером стали недавние разборки в Стамбуле, где власти в попытке устранить неугодного Эрдогану мэра Экрема Имамоглу инициировали судебное преследование в отношении сотен сотрудников городского муниципалитета по подозрению в поддержке экстремизма и в итоге вынесли 23 подозреваемым обвинительный вердикт. Самого политика это пока не коснулось, но один из сторонников главы республики намекнул, что Имамоглу будет снят с должности, если подтвердится его причастность к «террористам».

Непокорный суд

Стоит отметить, что Конституционный суд Турции не ограничивается лишь оценкой правомерности принятого законодательства. В ряде случаев он может выступать в качестве суда общей юрисдикции и рассматривать дела, касающиеся президента, правительства, прокуратуры и нижестоящих инстанций. Обычные граждане могут подать сюда заявление, если не смогли добиться справедливости на всех предстоящих уровнях, поэтому подобные иски не являются чем-то необычным.

Удивительным, скорее, кажется то, что на фоне царящих в стране притеснений немалое количество жалоб на вынесенные нижестоящими инстанциями решения были удовлетворены в пользу истцов. Вероятно, это и стало причиной последних перестановок — турецкий парламент назначил одного из сторонников правящей «Партии справедливости и развития» Кенана Яшара членом Конституционного суда вместо уходящего в отставку Джелала Мюмтаза Акынджи, придерживающегося оппозиционных взглядов.

Таким образом, действующие власти и на этом уровне расширяют свое влияние, поскольку теперь уже 10 из 15 судей являются их ставленниками. Примечательно, что в последние годы власти неоднократно критиковали решения КС, идущие в разрез с политикой руководства страны.

В частности, таковым стало признание неправомерным затянувшееся «предварительное» заключение популярного курдского политика Селахаттина Демирташа, что вызвало болезненную реакцию у сторонников Эрдогана. Теперь же правительству будет куда проще добиваться «нужных» вердиктов, например, в деле ликвидации неугодной ему «Демократической партии народов» (ДПН).

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