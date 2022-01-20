Польские медицинские спасатели грозят властям забастовкой

Варшава, 20 января. Общепольский профессиональный союз медицинских спасателей и протестно-стачечный комитет работников скорой помощи предъявили правительству ультиматум.

Польские парамедики предупредили правительство о том, что возобновят забастовку, так как власти не выполняют условия подписанного 21 сентября 2021 года соглашения о ее приостановке, до сих пор так и не решив кадровые и финансовые проблемы сотрудников медицинской отрасли, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

В профобъединении требуют, чтобы минимальный базовый оклад определялся путем умножения коэффициента трудового участия на среднюю зарплату по стране, определенную Центральным статистическим управлением за минувший календарный год.

Медики заявили, что новая таблица ставок должна быть утверждена правительством не позднее 1 июля 2022 года. Еще одно их принципиальное требование касается обязательных выплат так называемых «ковидных надбавок».

Ранее ФАН сообщал о декабрьской забастовке турецких медицинских работников, в которой приняли участие около 250 тысяч человек по всей стране. Они требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда на фоне пандемии коронавируса и стремительного роста инфляции.