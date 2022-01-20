Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 19:08
19:07
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро
19:07
Общество
Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
19:03
Весь мир
Президент Аргентины хочет запретить автомобили к 2041 году
19:01
Армия
Подводная лодка «Волхов» применила ракеты «Калибр» на учениях в Японском море
19:01
Происшествия
На территории завода ОАО «Пластполимер» в Петербурге произошел пожар
19:00
Общество
Режиссеру Хотиненко — 70: какие картины режиссера обрели популярность и любовь зрителей
19:00
Весь мир
Египет стремится увеличить экспорт электроэнергии в Ливию
19:00
Общество
Сотрудники Музея Ван Гога в Амстердаме открыли в здании салон красоты
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 января
18:58
Политика
Ведущий Шейнин высмеялся слова политолога Запорожского о «наглой украинской дипломатии»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трое подростков разгромили остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове

  /   Обновлено: 20 января 2022 18:02
Происшествия
Трое подростков разгромили остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Москва, 20 января. Ранним утром 20 января трое подростков устроили настоящий погром на автобусной остановке в городе Чехов Московской области. Неподалеку на автостанции кондуктор ожидала отправки своего рейсового автобуса. Заметив хулиганов, женщина попыталась их остановить. Но они набросились на нее с кулаками и нанесли несколько ударов, сообщают «Вести Подмосковья». Действия злоумышленников женщине удалось заснять на мобильный телефон.

После инцидента кондуктору пришлось некоторое время провести в медицинском пункте. Туда же медики вызвали наряд полиции. По горячим следам правоохранители задержали одного из хулиганов. По словам очевидцев, подростки вели себя неадекватно. Скорее всего, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН рассказывал о задержании полицейскими хулигана в Омске. Он избил и ограбил прохожего за отказ дать сигарету.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Трое подростков разгромили остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове
подростки остановка хулиганы кондуктор
Комментировать