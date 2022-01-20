Трое подростков разгромили остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове

Москва, 20 января. Ранним утром 20 января трое подростков устроили настоящий погром на автобусной остановке в городе Чехов Московской области. Неподалеку на автостанции кондуктор ожидала отправки своего рейсового автобуса. Заметив хулиганов, женщина попыталась их остановить. Но они набросились на нее с кулаками и нанесли несколько ударов, сообщают «Вести Подмосковья». Действия злоумышленников женщине удалось заснять на мобильный телефон.

После инцидента кондуктору пришлось некоторое время провести в медицинском пункте. Туда же медики вызвали наряд полиции. По горячим следам правоохранители задержали одного из хулиганов. По словам очевидцев, подростки вели себя неадекватно. Скорее всего, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН рассказывал о задержании полицейскими хулигана в Омске. Он избил и ограбил прохожего за отказ дать сигарету.